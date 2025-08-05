Utility Cjournal Fiyatı (UCJL)
Utility Cjournal (UCJL), şu anda 3,77 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,03M USD piyasa değerine sahiptir. UCJL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Utility Cjournal / USD fiyat değişimi, $ -0,006673760731082.
Son 30 gün içerisinde, Utility Cjournal / USD fiyat değişimi, $ -0,3780966930.
Son 60 gün içerisinde, Utility Cjournal / USD fiyat değişimi, $ -2,0611053710.
Son 90 gün içerisinde, Utility Cjournal / USD fiyat değişimi, $ -6,6750657911771.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,006673760731082
|-%0,17
|30 Gün
|$ -0,3780966930
|-%10,02
|60 Gün
|$ -2,0611053710
|-%54,67
|90 Gün
|$ -6,6750657911771
|-%63,90
En güncel Utility Cjournal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,25
-%0,17
-%17,67
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. In return for reading and reviewing articles users earnrewards. CJournal provides first-hand blockchain news to help you understand thelatestcryptocurrency trends. $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles. What makes your project unique? Blockchain technology's smart contracts enable journalism to return to a value-drivenapproach to journalism. Decentralized blockchain technology can be used to managemanyaspects of the media that previously could only be handled by organisations. Every user onthe blockchain can access all platform information. As a result the distribution of advertising, copyright protection and payment of authors is more open, accurate and direct. Inthis newmodel, the value of the journalism becomes the most important factor for mediaorganizations or individuals to consider in order to make profits. At the same time, CJournal will aggregate news and articles from more than 300 well-knownwebsites, new sources will be added regularly. All articles published are manually screenedby editors and sorted by CJournal's algorithm to help you prioritize topics, events andtrendsof interest. What can your token be used for? $UCJL is Cjournal's reward token, totaling $1billion. Users earn $UCJL when readingandcommenting on article. $UCJL can be converted into $CJL at a fixed rate. The $UCJL can be sold, used to enter future community events, or paid to viewpaywalledarticles.
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|1 UCJL / VND
₫99.207,55
|1 UCJL / AUD
A$5,8058
|1 UCJL / GBP
￡2,8275
|1 UCJL / EUR
€3,2422
|1 UCJL / USD
$3,77
|1 UCJL / MYR
RM15,9471
|1 UCJL / TRY
₺153,2882
|1 UCJL / JPY
¥554,19
|1 UCJL / ARS
ARS$5.143,2225
|1 UCJL / RUB
₽300,9214
|1 UCJL / INR
₹331,4584
|1 UCJL / IDR
Rp61.803,2688
|1 UCJL / KRW
₩5.221,6008
|1 UCJL / PHP
₱216,0587
|1 UCJL / EGP
￡E.182,6188
|1 UCJL / BRL
R$20,7727
|1 UCJL / CAD
C$5,1649
|1 UCJL / BDT
৳459,1106
|1 UCJL / NGN
₦5.746,9503
|1 UCJL / UAH
₴157,2844
|1 UCJL / VES
Bs471,25
|1 UCJL / CLP
$3.638,05
|1 UCJL / PKR
Rs1.071,6225
|1 UCJL / KZT
₸2.035,6115
|1 UCJL / THB
฿122,0726
|1 UCJL / TWD
NT$112,6476
|1 UCJL / AED
د.إ13,8359
|1 UCJL / CHF
Fr3,016
|1 UCJL / HKD
HK$29,5568
|1 UCJL / MAD
.د.م34,1562
|1 UCJL / MXN
$71,1022
|1 UCJL / PLN
zł13,9113
|1 UCJL / RON
лв16,5126
|1 UCJL / SEK
kr36,4559
|1 UCJL / BGN
лв6,3336
|1 UCJL / HUF
Ft1.301,3286
|1 UCJL / CZK
Kč80,1125
|1 UCJL / KWD
د.ك1,14985
|1 UCJL / ILS
₪12,8557