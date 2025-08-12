DVNQ Hakkında Daha Fazla Bilgi

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Logosu

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Fiyatı (DVNQ)

Listelenmedi

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Canlı Fiyat Grafiği

$5,76
$5,76$5,76
%0,001D
mexc
USD

Bugünkü Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Fiyatı

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ), şu anda 5,76 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. DVNQ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DVNQ / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DVNQ fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ -1,6092835200.
Son 90 gün içerisinde, Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -1,6092835200-%27,93
90 Gün$ 0--

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Fiyat Analizi

En güncel Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 125,45
$ 125,45$ 125,45

--

--

%0,00

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Nedir?

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Token Ekonomisi

Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DVNQ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vanguard Real Estate Tokenized Stock Defichain (DVNQ) Hakkında Diğer Sorular

DVNQ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DVNQ / VND
151.574,4
1 DVNQ / AUD
A$8,8128
1 DVNQ / GBP
4,2624
1 DVNQ / EUR
4,9536
1 DVNQ / USD
$5,76
1 DVNQ / MYR
RM24,3648
1 DVNQ / TRY
234,4896
1 DVNQ / JPY
¥852,48
1 DVNQ / ARS
ARS$7.608,96
1 DVNQ / RUB
457,92
1 DVNQ / INR
505,0944
1 DVNQ / IDR
Rp94.426,2144
1 DVNQ / KRW
7.999,9488
1 DVNQ / PHP
329,2416
1 DVNQ / EGP
￡E.279,3024
1 DVNQ / BRL
R$31,3344
1 DVNQ / CAD
C$7,8912
1 DVNQ / BDT
701,7408
1 DVNQ / NGN
8.847,8784
1 DVNQ / UAH
239,5008
1 DVNQ / VES
Bs748,8
1 DVNQ / CLP
$5.575,68
1 DVNQ / PKR
Rs1.639,584
1 DVNQ / KZT
3.137,2416
1 DVNQ / THB
฿186,7968
1 DVNQ / TWD
NT$172,4544
1 DVNQ / AED
د.إ21,1392
1 DVNQ / CHF
Fr4,6656
1 DVNQ / HKD
HK$45,1584
1 DVNQ / MAD
.د.م52,1856
1 DVNQ / MXN
$107,5392
1 DVNQ / PLN
21,0816
1 DVNQ / RON
лв25,056
1 DVNQ / SEK
kr55,4688
1 DVNQ / BGN
лв9,6768
1 DVNQ / HUF
Ft1.960,4736
1 DVNQ / CZK
121,248
1 DVNQ / KWD
د.ك1,7568
1 DVNQ / ILS
19,6416