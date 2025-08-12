VWAVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Vaporwave Logosu

Vaporwave Fiyatı (VWAVE)

Listelenmedi

Vaporwave (VWAVE) Canlı Fiyat Grafiği

Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD

Bugünkü Vaporwave (VWAVE) Fiyatı

Vaporwave (VWAVE), şu anda 6,52 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VWAVE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vaporwave Ana Piyasa Performansı:

MEXC'deki VWAVE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VWAVE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Vaporwave (VWAVE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vaporwave / USD fiyat değişimi, $ -0,326322428924212.
Son 30 gün içerisinde, Vaporwave / USD fiyat değişimi, $ +1,3243652200.
Son 60 gün içerisinde, Vaporwave / USD fiyat değişimi, $ +2,5858919840.
Son 90 gün içerisinde, Vaporwave / USD fiyat değişimi, $ +0,428447379325472.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,326322428924212-%4,76
30 Gün$ +1,3243652200+%20,31
60 Gün$ +2,5858919840+%39,66
90 Gün$ +0,428447379325472+%7,03

Vaporwave (VWAVE) Fiyat Analizi

En güncel Vaporwave fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

Vaporwave (VWAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

Vaporwave (VWAVE) Nedir?

Vaporwave Finance is a yield optimizer built on Aurora. VWAVE is the protocol's governance token. VWAVE is 'dividend eligible', allowing users to earn a portion of all protocol fees.

Vaporwave (VWAVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VWAVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VWAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VWAVE / VND
171.573,8
1 VWAVE / AUD
A$9,9756
1 VWAVE / GBP
4,8248
1 VWAVE / EUR
5,6072
1 VWAVE / USD
$6,52
1 VWAVE / MYR
RM27,5796
1 VWAVE / TRY
265,4292
1 VWAVE / JPY
¥964,96
1 VWAVE / ARS
ARS$8.612,92
1 VWAVE / RUB
518,34
1 VWAVE / INR
571,7388
1 VWAVE / IDR
Rp106.885,2288
1 VWAVE / KRW
9.055,4976
1 VWAVE / PHP
372,6832
1 VWAVE / EGP
￡E.316,1548
1 VWAVE / BRL
R$35,4688
1 VWAVE / CAD
C$8,9324
1 VWAVE / BDT
794,3316
1 VWAVE / NGN
10.015,3068
1 VWAVE / UAH
271,1016
1 VWAVE / VES
Bs847,6
1 VWAVE / CLP
$6.311,36
1 VWAVE / PKR
Rs1.855,918
1 VWAVE / KZT
3.551,1832
1 VWAVE / THB
฿211,4436
1 VWAVE / TWD
NT$195,2088
1 VWAVE / AED
د.إ23,9284
1 VWAVE / CHF
Fr5,2812
1 VWAVE / HKD
HK$51,1168
1 VWAVE / MAD
.د.م59,0712
1 VWAVE / MXN
$121,7284
1 VWAVE / PLN
23,8632
1 VWAVE / RON
лв28,362
1 VWAVE / SEK
kr62,7876
1 VWAVE / BGN
лв10,9536
1 VWAVE / HUF
Ft2.219,1472
1 VWAVE / CZK
137,246
1 VWAVE / KWD
د.ك1,9886
1 VWAVE / ILS
22,2332