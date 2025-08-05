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Vault Overflow Fiyatı (VAULT)

Listelenmedi

Vault Overflow (VAULT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03982411
$0,03982411$0,03982411
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vault Overflow (VAULT) Fiyatı

Vault Overflow (VAULT), şu anda 0,03982411 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 147,07K USD piyasa değerine sahiptir. VAULT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vault Overflow Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,02
Vault Overflow 24 saatlik fiyat değişimi
3,69M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Vault Overflow (VAULT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vault Overflow / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vault Overflow / USD fiyat değişimi, $ -0,0130057897.
Son 60 gün içerisinde, Vault Overflow / USD fiyat değişimi, $ -0,0142586721.
Son 90 gün içerisinde, Vault Overflow / USD fiyat değişimi, $ -0,02949404446725009.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,02
30 Gün$ -0,0130057897-%32,65
60 Gün$ -0,0142586721-%35,80
90 Gün$ -0,02949404446725009-%42,54

Vault Overflow (VAULT) Fiyat Analizi

En güncel Vault Overflow fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,0398165
$ 0,0398165$ 0,0398165

$ 0,03982427
$ 0,03982427$ 0,03982427

$ 0,276619
$ 0,276619$ 0,276619

--

+%0,02

-%1,19

Vault Overflow (VAULT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 147,07K
$ 147,07K$ 147,07K

--
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3,69M
3,69M 3,69M

Vault Overflow (VAULT) Nedir?

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more

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Vault Overflow (VAULT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vault Overflow (VAULT) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VAULT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VAULT / VND
1.047,97145465
1 VAULT / AUD
A$0,0613291294
1 VAULT / GBP
0,0298680825
1 VAULT / EUR
0,0342487346
1 VAULT / USD
$0,03982411
1 VAULT / MYR
RM0,1684559853
1 VAULT / TRY
1,6196465537
1 VAULT / JPY
¥5,81432006
1 VAULT / ARS
ARS$54,0353436535
1 VAULT / RUB
3,1787604602
1 VAULT / INR
3,4997427868
1 VAULT / IDR
Rp652,8541578384
1 VAULT / KRW
55,1579853144
1 VAULT / PHP
2,2831162263
1 VAULT / EGP
￡E.1,9294781295
1 VAULT / BRL
R$0,2194308461
1 VAULT / CAD
C$0,0545590307
1 VAULT / BDT
4,8497801158
1 VAULT / NGN
60,6150831077
1 VAULT / UAH
1,6614618692
1 VAULT / VES
Bs5,01783786
1 VAULT / CLP
$38,47009026
1 VAULT / PKR
Rs11,2590723792
1 VAULT / KZT
21,5030281945
1 VAULT / THB
฿1,2887081996
1 VAULT / TWD
NT$1,1899444068
1 VAULT / AED
د.إ0,1461544837
1 VAULT / CHF
Fr0,031859288
1 VAULT / HKD
HK$0,3122210224
1 VAULT / MAD
.د.م0,3612046777
1 VAULT / MXN
$0,752675679
1 VAULT / PLN
0,1469509659
1 VAULT / RON
лв0,1744296018
1 VAULT / SEK
kr0,3847009026
1 VAULT / BGN
лв0,0673027459
1 VAULT / HUF
Ft13,7417073966
1 VAULT / CZK
0,8458640964
1 VAULT / KWD
د.ك0,01214635355
1 VAULT / ILS
0,1358002151