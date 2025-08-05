Vault Overflow (VAULT) Nedir?

We're building a personal finance app on top of the Hyperliquid Dex. This app is meant to offer a safe and streamlined experience for retail users, including: - An easier onboarding experience that allows crosschain and bank deposits - Portfolio Management - Long term positions building tools like DCA and auto-invest - Spot token trading - Low leverage futures products - A series of auto-rebalancing indexes for top tokens - More complex strategies like pair trading and delta-neutral positions - Hyperliquid EVM support for money markets and more

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Vault Overflow (VAULT) Kaynağı Resmi Websitesi

Vault Overflow (VAULT) Token Ekonomisi

Vault Overflow (VAULT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VAULT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!