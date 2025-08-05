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Vault Zero Fiyatı (VZ)

Listelenmedi

Vault Zero (VZ) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00011948
$0,00011948$0,00011948
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vault Zero (VZ) Fiyatı

Vault Zero (VZ), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 292,47K USD piyasa değerine sahiptir. VZ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vault Zero Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,77
Vault Zero 24 saatlik fiyat değişimi
2,45B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Vault Zero (VZ) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vault Zero / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vault Zero / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Vault Zero / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Vault Zero / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,77
30 Gün$ 0+%3,15
60 Gün$ 0-%5,52
90 Gün$ 0--

Vault Zero (VZ) Fiyat Analizi

En güncel Vault Zero fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00107794
$ 0,00107794$ 0,00107794

+%0,12

+%1,77

-%9,83

Vault Zero (VZ) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 292,47K
$ 292,47K$ 292,47K

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2,45B
2,45B 2,45B

Vault Zero (VZ) Nedir?

VaultZero is a cutting-edge gamified Web3 platform that leverages advanced multi-agent AI to redefine user interaction and engagement. Designed for explorers and innovators, it offers a unique fusion of AI, strategy, and decentralized rewards. Players participate in games, challenges, and strategic decisions, unlocking rewards while pushing boundaries of creativity and boldness in an ever-evolving digital landscape.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vault Zero (VZ) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vault Zero (VZ) Token Ekonomisi

Vault Zero (VZ) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VZ tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VZ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VZ / VND
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1 VZ / AUD
A$--
1 VZ / GBP
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1 VZ / EUR
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1 VZ / USD
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1 VZ / MYR
RM--
1 VZ / TRY
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1 VZ / JPY
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1 VZ / ARS
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1 VZ / RUB
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1 VZ / INR
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1 VZ / IDR
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1 VZ / KRW
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1 VZ / PHP
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1 VZ / EGP
￡E.--
1 VZ / BRL
R$--
1 VZ / CAD
C$--
1 VZ / BDT
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1 VZ / NGN
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1 VZ / UAH
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1 VZ / VES
Bs--
1 VZ / CLP
$--
1 VZ / PKR
Rs--
1 VZ / KZT
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1 VZ / THB
฿--
1 VZ / TWD
NT$--
1 VZ / AED
د.إ--
1 VZ / CHF
Fr--
1 VZ / HKD
HK$--
1 VZ / MAD
.د.م--
1 VZ / MXN
$--
1 VZ / PLN
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1 VZ / RON
лв--
1 VZ / SEK
kr--
1 VZ / BGN
лв--
1 VZ / HUF
Ft--
1 VZ / CZK
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1 VZ / KWD
د.ك--
1 VZ / ILS
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