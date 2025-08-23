vBSWAP (VBSWAP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 19,23 $ 19,23 $ 19,23 24 sa Düşük $ 20,4 $ 20,4 $ 20,4 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 19,23$ 19,23 $ 19,23 24 sa Yüksek $ 20,4$ 20,4 $ 20,4 Tüm Zamanların En Yükseği $ 14.149,68$ 14.149,68 $ 14.149,68 En Düşük Fiyat $ 2,7$ 2,7 $ 2,7 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,45 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,02 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,02

vBSWAP (VBSWAP) canlı fiyatı $20,18. VBSWAP, son 24 saat içinde en düşük $ 19,23 ve en yüksek $ 20,4 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VBSWAP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 14.149,68, en düşük fiyatı ise $ 2,7 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VBSWAP son bir saatte -%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,45 ve son 7 günde +%6,02 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

vBSWAP (VBSWAP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 185,47K$ 185,47K $ 185,47K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.189,580514397107 9.189,580514397107 9.189,580514397107

Şu anki vBSWAP piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VBSWAP arzı 0,00 olup, toplam arzı 9189.580514397107. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 185,47K.