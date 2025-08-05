Vector AI (VECTOR) Nedir?

VECTOR AI is a blockchain intelligence company building VGPT — an advanced AI framework that combines DYOR automation, smart contract analysis, and real-time on-chain reasoning. By bridging on-chain data, off-chain APIs, and LLM-powered logic, VGPT delivers actionable insights and enables direct blockchain interactions, deeper analysis into WHY a token is safe/dangerous and more — all in natural language.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vector AI (VECTOR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Vector AI (VECTOR) Token Ekonomisi

Vector AI (VECTOR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VECTOR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!