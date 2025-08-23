VEGAS Hakkında Daha Fazla Bilgi

VEGAS Fiyat Bilgileri

VEGAS Whitepaper

VEGAS Resmi Websitesi

VEGAS Token Ekonomisi

VEGAS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Vegasino Logosu

Vegasino Fiyatı (VEGAS)

Listelenmedi

1 VEGAS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Vegasino (VEGAS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:52:32 (UTC+8)

Vegasino (VEGAS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00001398
$ 0,00001398$ 0,00001398
24 sa Düşük
$ 0,00001432
$ 0,00001432$ 0,00001432
24 sa Yüksek

$ 0,00001398
$ 0,00001398$ 0,00001398

$ 0,00001432
$ 0,00001432$ 0,00001432

$ 0,00033205
$ 0,00033205$ 0,00033205

$ 0,00000855
$ 0,00000855$ 0,00000855

-%0,42

+%0,74

+%11,41

+%11,41

Vegasino (VEGAS) canlı fiyatı $0,00001409. VEGAS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001398 ve en yüksek $ 0,00001432 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VEGAS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00033205, en düşük fiyatı ise $ 0,00000855 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VEGAS son bir saatte -%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,74 ve son 7 günde +%11,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vegasino (VEGAS) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 70,43K
$ 70,43K$ 70,43K

0,00
0,00 0,00

5.000.000.000,0
5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Vegasino piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEGAS arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 70,43K.

Vegasino (VEGAS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Vegasino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Vegasino / USD fiyat değişimi, $ +0,0000027268.
Son 60 gün içerisinde, Vegasino / USD fiyat değişimi, $ +0,0000062010.
Son 90 gün içerisinde, Vegasino / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,74
30 Gün$ +0,0000027268+%19,35
60 Gün$ +0,0000062010+%44,01
90 Gün$ 0--

Vegasino (VEGAS) Nedir?

One stop destination for both high rollers and casual players, Vegasino is all set to revolutionize the online and crypto casino experience. With thousands of demonstrably fair games available to play, the multichain casino has been designed by the award-winning team behind Nevada Casino from the ground up to address existing online gambling limitations and issues. With a strong community backing, new and old investors alike can feel secure knowing that this loved, tried and tested project with its steel-like foundation has nowhere to go but up. $VEGAS is the native token of the platform . The token is designed to bring value to the platform and give governance powers to its community. In addition to it being the native asset of a desirable crypto casino project, $VEGAS also benefits from the team’s commitment to reserve 20% of the platform’s profits for buyback and burn. This ensures a constantly rising floor for $VEGAS. Holders will also be able to stake their $VEGAS tokens for a generous 33% APY.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vegasino (VEGAS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Vegasino Fiyat Tahmini (USD)

Vegasino (VEGAS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Vegasino (VEGAS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Vegasino için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Vegasino fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VEGAS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Vegasino (VEGAS) Token Ekonomisi

Vegasino (VEGAS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VEGAS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vegasino (VEGAS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Vegasino (VEGAS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VEGAS fiyatı, 0,00001409 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VEGAS / USD güncel fiyatı nedir?
VEGAS / USD güncel fiyatı $ 0,00001409. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Vegasino varlığının piyasa değeri nedir?
VEGAS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VEGAS arzı nedir?
Dolaşımdaki VEGAS arzı, 0,00 USD.
VEGAS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VEGAS, ATH fiyatı olan 0,00033205 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VEGAS fiyatı (ATL) nedir?
VEGAS, ATL fiyatı olan 0,00000855 USD değerine düştü.
VEGAS işlem hacmi nedir?
VEGAS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VEGAS bu yıl daha da yükselir mi?
VEGAS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VEGAS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:52:32 (UTC+8)

Vegasino (VEGAS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.