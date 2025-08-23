Vegasino (VEGAS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00001398 $ 0,00001398 $ 0,00001398 24 sa Düşük $ 0,00001432 $ 0,00001432 $ 0,00001432 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00001398$ 0,00001398 $ 0,00001398 24 sa Yüksek $ 0,00001432$ 0,00001432 $ 0,00001432 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00033205$ 0,00033205 $ 0,00033205 En Düşük Fiyat $ 0,00000855$ 0,00000855 $ 0,00000855 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,42 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,74 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,41 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,41

Vegasino (VEGAS) canlı fiyatı $0,00001409. VEGAS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00001398 ve en yüksek $ 0,00001432 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VEGAS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00033205, en düşük fiyatı ise $ 0,00000855 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VEGAS son bir saatte -%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,74 ve son 7 günde +%11,41 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vegasino (VEGAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 70,43K$ 70,43K $ 70,43K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Vegasino piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEGAS arzı 0,00 olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 70,43K.