VEIL (VEIL) Nedir?

VEIL is an open source cryptocurrency with a world-first combination of Stealth Addressing, Confidential Transactions, RingCT and Zerocoin protocol with Bulletproofs to provide secure transaction privacy & efficiency. VEIL project is backed by an experienced team with a vision to develop the most advanced privacy focused cryptocurrency in the market.

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VEIL (VEIL) Kaynağı Resmi Websitesi

VEIL (VEIL) Token Ekonomisi

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