Vela AI (VELAAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00299984 $ 0,00299984 $ 0,00299984 24 sa Düşük $ 0,00350203 $ 0,00350203 $ 0,00350203 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00299984$ 0,00299984 $ 0,00299984 24 sa Yüksek $ 0,00350203$ 0,00350203 $ 0,00350203 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,83$ 1,83 $ 1,83 En Düşük Fiyat $ 0,00227533$ 0,00227533 $ 0,00227533 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,65 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,33 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,58 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,58

Vela AI (VELAAI) canlı fiyatı $0,00302721. VELAAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00299984 ve en yüksek $ 0,00350203 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VELAAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,83, en düşük fiyatı ise $ 0,00227533 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VELAAI son bir saatte -%0,65 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,33 ve son 7 günde -%0,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vela AI (VELAAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,02M$ 3,02M $ 3,02M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Vela AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VELAAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,02M.