Vela AI Logosu

Vela AI Fiyatı (VELAAI)

Listelenmedi

1 VELAAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00302721
$0,00302721
-%6,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Vela AI (VELAAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:28:41 (UTC+8)

Vela AI (VELAAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00299984
$ 0,00299984
24 sa Düşük
$ 0,00350203
$ 0,00350203
24 sa Yüksek

$ 0,00299984
$ 0,00299984

$ 0,00350203
$ 0,00350203

$ 1,83
$ 1,83

$ 0,00227533
$ 0,00227533

-%0,65

-%6,33

-%0,58

-%0,58

Vela AI (VELAAI) canlı fiyatı $0,00302721. VELAAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00299984 ve en yüksek $ 0,00350203 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VELAAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,83, en düşük fiyatı ise $ 0,00227533 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VELAAI son bir saatte -%0,65 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,33 ve son 7 günde -%0,58 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vela AI (VELAAI) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

--
--

$ 3,02M
$ 3,02M

0,00
0,00

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

Şu anki Vela AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VELAAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,02M.

Vela AI (VELAAI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ -0,000204694626051371.
Son 30 gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0007320054.
Son 60 gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ -0,0023888876.
Son 90 gün içerisinde, Vela AI / USD fiyat değişimi, $ -0,024345700744398807.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000204694626051371-%6,33
30 Gün$ -0,0007320054-%24,18
60 Gün$ -0,0023888876-%78,91
90 Gün$ -0,024345700744398807-%88,94

Vela AI (VELAAI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vela AI (VELAAI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Vela AI Fiyat Tahmini (USD)

Vela AI (VELAAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Vela AI (VELAAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Vela AI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Vela AI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VELAAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Vela AI (VELAAI) Token Ekonomisi

Vela AI (VELAAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VELAAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vela AI (VELAAI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Vela AI (VELAAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VELAAI fiyatı, 0,00302721 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VELAAI / USD güncel fiyatı nedir?
VELAAI / USD güncel fiyatı $ 0,00302721. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Vela AI varlığının piyasa değeri nedir?
VELAAI piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VELAAI arzı nedir?
Dolaşımdaki VELAAI arzı, 0,00 USD.
VELAAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VELAAI, ATH fiyatı olan 1,83 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VELAAI fiyatı (ATL) nedir?
VELAAI, ATL fiyatı olan 0,00227533 USD değerine düştü.
VELAAI işlem hacmi nedir?
VELAAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VELAAI bu yıl daha da yükselir mi?
VELAAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VELAAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-30 09:28:41 (UTC+8)

Vela AI (VELAAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-29 11:32:51Sektör Haberleri
PYTH 在 24 小時內飆升超過 100%，可能受到升級為「美國經濟數據基礎設施」的推動
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti

Sorumluluk Reddi

