Venus ETH (VETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 87,92 $ 87,92 $ 87,92 24 sa Düşük $ 90,73 $ 90,73 $ 90,73 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 87,92$ 87,92 $ 87,92 24 sa Yüksek $ 90,73$ 90,73 $ 90,73 Tüm Zamanların En Yükseği $ 99,83$ 99,83 $ 99,83 En Düşük Fiyat $ 18,16$ 18,16 $ 18,16 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,42 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,17 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,57 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,57

Venus ETH (VETH) canlı fiyatı $90,74. VETH, son 24 saat içinde en düşük $ 87,92 ve en yüksek $ 90,73 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 99,83, en düşük fiyatı ise $ 18,16 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VETH son bir saatte +%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,17 ve son 7 günde -%6,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus ETH (VETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 181,41M$ 181,41M $ 181,41M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.999.163,56541331 1.999.163,56541331 1.999.163,56541331

Şu anki Venus ETH piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VETH arzı 0,00 olup, toplam arzı 1999163.56541331. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 181,41M.