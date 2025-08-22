VETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

VETH Fiyat Bilgileri

VETH Resmi Websitesi

VETH Token Ekonomisi

VETH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Venus ETH Logosu

Venus ETH Fiyatı (VETH)

Listelenmedi

1 VETH / USD Canlı Fiyatı:

$90,74
$90,74$90,74
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Venus ETH (VETH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:49:07 (UTC+8)

Venus ETH (VETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 87,92
$ 87,92$ 87,92
24 sa Düşük
$ 90,73
$ 90,73$ 90,73
24 sa Yüksek

$ 87,92
$ 87,92$ 87,92

$ 90,73
$ 90,73$ 90,73

$ 99,83
$ 99,83$ 99,83

$ 18,16
$ 18,16$ 18,16

+%0,42

+%1,17

-%6,57

-%6,57

Venus ETH (VETH) canlı fiyatı $90,74. VETH, son 24 saat içinde en düşük $ 87,92 ve en yüksek $ 90,73 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 99,83, en düşük fiyatı ise $ 18,16 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VETH son bir saatte +%0,42 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,17 ve son 7 günde -%6,57 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus ETH (VETH) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 181,41M
$ 181,41M$ 181,41M

0,00
0,00 0,00

1.999.163,56541331
1.999.163,56541331 1.999.163,56541331

Şu anki Venus ETH piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VETH arzı 0,00 olup, toplam arzı 1999163.56541331. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 181,41M.

Venus ETH (VETH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ +1,053.
Son 30 gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ +16,0417703420.
Son 60 gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ +85,6156581280.
Son 90 gün içerisinde, Venus ETH / USD fiyat değişimi, $ +37,48567068009336.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,053+%1,17
30 Gün$ +16,0417703420+%17,68
60 Gün$ +85,6156581280+%94,35
90 Gün$ +37,48567068009336+%70,39

Venus ETH (VETH) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus ETH (VETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Venus ETH Fiyat Tahmini (USD)

Venus ETH (VETH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus ETH (VETH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus ETH için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus ETH fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Venus ETH (VETH) Token Ekonomisi

Venus ETH (VETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus ETH (VETH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus ETH (VETH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VETH fiyatı, 90,74 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VETH / USD güncel fiyatı nedir?
VETH / USD güncel fiyatı $ 90,74. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus ETH varlığının piyasa değeri nedir?
VETH piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VETH arzı nedir?
Dolaşımdaki VETH arzı, 0,00 USD.
VETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VETH, ATH fiyatı olan 99,83 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VETH fiyatı (ATL) nedir?
VETH, ATL fiyatı olan 18,16 USD değerine düştü.
VETH işlem hacmi nedir?
VETH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VETH bu yıl daha da yükselir mi?
VETH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VETH fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:49:07 (UTC+8)

Venus ETH (VETH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.