Venus FIL Fiyatı (VFIL)

Listelenmedi

1 VFIL / USD Canlı Fiyatı:

$0,04963403
$0,04963403$0,04963403
-%0,701D
Venus FIL (VFIL) Canlı Fiyat Grafiği
Venus FIL (VFIL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,04918511
24 sa Düşük
$ 0,050155
24 sa Yüksek

$ 0,04918511
$ 0,050155
$ 4,71
$ 0,04107652
+%0,11

-%0,77

-%5,62

-%5,62

Venus FIL (VFIL) canlı fiyatı $0,04963403. VFIL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04918511 ve en yüksek $ 0,050155 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VFIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,71, en düşük fiyatı ise $ 0,04107652 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VFIL son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,77 ve son 7 günde -%5,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus FIL (VFIL) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 1,55M
0,00
31.196.400,41784363
Şu anki Venus FIL piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VFIL arzı 0,00 olup, toplam arzı 31196400.41784363. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.

Venus FIL (VFIL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Venus FIL / USD fiyat değişimi, $ -0,00038946079052632.
Son 30 gün içerisinde, Venus FIL / USD fiyat değişimi, $ -0,0081359407.
Son 60 gün içerisinde, Venus FIL / USD fiyat değişimi, $ +0,0069572863.
Son 90 gün içerisinde, Venus FIL / USD fiyat değişimi, $ -0,009614208023547097.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00038946079052632-%0,77
30 Gün$ -0,0081359407-%16,39
60 Gün$ +0,0069572863+%14,02
90 Gün$ -0,009614208023547097-%16,22

Venus FIL (VFIL) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus FIL (VFIL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Venus FIL Fiyat Tahmini (USD)

Venus FIL (VFIL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus FIL (VFIL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus FIL için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus FIL fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VFIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

Venus FIL (VFIL) Token Ekonomisi

Venus FIL (VFIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VFIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus FIL (VFIL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus FIL (VFIL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VFIL fiyatı, 0,04963403 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VFIL / USD güncel fiyatı nedir?
VFIL / USD güncel fiyatı $ 0,04963403. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus FIL varlığının piyasa değeri nedir?
VFIL piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VFIL arzı nedir?
Dolaşımdaki VFIL arzı, 0,00 USD.
VFIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VFIL, ATH fiyatı olan 4,71 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VFIL fiyatı (ATL) nedir?
VFIL, ATL fiyatı olan 0,04107652 USD değerine düştü.
VFIL işlem hacmi nedir?
VFIL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VFIL bu yıl daha da yükselir mi?
VFIL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VFIL fiyat tahminine göz atın.
