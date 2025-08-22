Venus FIL (VFIL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,04918511 $ 0,04918511 $ 0,04918511 24 sa Düşük $ 0,050155 $ 0,050155 $ 0,050155 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,04918511$ 0,04918511 $ 0,04918511 24 sa Yüksek $ 0,050155$ 0,050155 $ 0,050155 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,71$ 4,71 $ 4,71 En Düşük Fiyat $ 0,04107652$ 0,04107652 $ 0,04107652 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,11 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,77 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,62

Venus FIL (VFIL) canlı fiyatı $0,04963403. VFIL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,04918511 ve en yüksek $ 0,050155 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VFIL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,71, en düşük fiyatı ise $ 0,04107652 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VFIL son bir saatte +%0,11 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,77 ve son 7 günde -%5,62 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus FIL (VFIL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 31.196.400,41784363 31.196.400,41784363 31.196.400,41784363

Şu anki Venus FIL piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VFIL arzı 0,00 olup, toplam arzı 31196400.41784363. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,55M.