Venus LINK (VLINK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,501535 $ 0,501535 $ 0,501535 24 sa Düşük $ 0,5353 $ 0,5353 $ 0,5353 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,501535$ 0,501535 $ 0,501535 24 sa Yüksek $ 0,5353$ 0,5353 $ 0,5353 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,054$ 1,054 $ 1,054 En Düşük Fiyat $ 0,101052$ 0,101052 $ 0,101052 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,79 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,37 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,66 Fiyat Değişimi (7 G) +%11,66

Venus LINK (VLINK) canlı fiyatı $0,512007. VLINK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,501535 ve en yüksek $ 0,5353 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VLINK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,054, en düşük fiyatı ise $ 0,101052 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VLINK son bir saatte +%0,79 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,37 ve son 7 günde +%11,66 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus LINK (VLINK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,30M$ 9,30M $ 9,30M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 18.159.713,00473889 18.159.713,00473889 18.159.713,00473889

Şu anki Venus LINK piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VLINK arzı 0,00 olup, toplam arzı 18159713.00473889. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9,30M.