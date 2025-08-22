Venus LTC (VLTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 2,31 $ 2,31 $ 2,31 24 sa Düşük $ 2,37 $ 2,37 $ 2,37 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 2,31$ 2,31 $ 2,31 24 sa Yüksek $ 2,37$ 2,37 $ 2,37 Tüm Zamanların En Yükseği $ 8,22$ 8,22 $ 8,22 En Düşük Fiyat $ 0,823133$ 0,823133 $ 0,823133 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,03

Venus LTC (VLTC) canlı fiyatı $2,37. VLTC, son 24 saat içinde en düşük $ 2,31 ve en yüksek $ 2,37 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VLTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 8,22, en düşük fiyatı ise $ 0,823133 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VLTC son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,71 ve son 7 günde -%5,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus LTC (VLTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,04M$ 13,04M $ 13,04M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 5.513.101,92558824 5.513.101,92558824 5.513.101,92558824

Şu anki Venus LTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VLTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 5513101.92558824. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,04M.