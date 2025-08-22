VLTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Venus LTC Logosu

Venus LTC Fiyatı (VLTC)

Listelenmedi

1 VLTC / USD Canlı Fiyatı:

$2,37
$2,37
+%0,701D
mexc
USD
Venus LTC (VLTC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:49:29 (UTC+8)

Venus LTC (VLTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 2,31
$ 2,31
24 sa Düşük
$ 2,37
$ 2,37
24 sa Yüksek

$ 2,31
$ 2,31

$ 2,37
$ 2,37

$ 8,22
$ 8,22

$ 0,823133
$ 0,823133

+%0,01

+%0,71

-%5,03

-%5,03

Venus LTC (VLTC) canlı fiyatı $2,37. VLTC, son 24 saat içinde en düşük $ 2,31 ve en yüksek $ 2,37 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VLTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 8,22, en düşük fiyatı ise $ 0,823133 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VLTC son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,71 ve son 7 günde -%5,03 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus LTC (VLTC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00

--
--

$ 13,04M
$ 13,04M

0,00
0,00

5.513.101,92558824
5.513.101,92558824

Şu anki Venus LTC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VLTC arzı 0,00 olup, toplam arzı 5513101.92558824. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,04M.

Venus LTC (VLTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Venus LTC / USD fiyat değişimi, $ +0,01670647.
Son 30 gün içerisinde, Venus LTC / USD fiyat değişimi, $ -0,0374685150.
Son 60 gün içerisinde, Venus LTC / USD fiyat değişimi, $ +1,0591015710.
Son 90 gün içerisinde, Venus LTC / USD fiyat değişimi, $ +0,3949108550552382.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01670647+%0,71
30 Gün$ -0,0374685150-%1,58
60 Gün$ +1,0591015710+%44,69
90 Gün$ +0,3949108550552382+%19,99

Venus LTC (VLTC) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus LTC (VLTC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Venus LTC Fiyat Tahmini (USD)

Venus LTC (VLTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus LTC (VLTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus LTC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus LTC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VLTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Venus LTC (VLTC) Token Ekonomisi

Venus LTC (VLTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VLTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus LTC (VLTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus LTC (VLTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VLTC fiyatı, 2,37 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VLTC / USD güncel fiyatı nedir?
VLTC / USD güncel fiyatı $ 2,37. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus LTC varlığının piyasa değeri nedir?
VLTC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VLTC arzı nedir?
Dolaşımdaki VLTC arzı, 0,00 USD.
VLTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VLTC, ATH fiyatı olan 8,22 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VLTC fiyatı (ATL) nedir?
VLTC, ATL fiyatı olan 0,823133 USD değerine düştü.
VLTC işlem hacmi nedir?
VLTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VLTC bu yıl daha da yükselir mi?
VLTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VLTC fiyat tahminine göz atın.
Venus LTC (VLTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.