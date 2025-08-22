VRT Hakkında Daha Fazla Bilgi

Venus Reward Fiyatı (VRT)

Listelenmedi

1 VRT / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%136,301D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Venus Reward (VRT) Canlı Fiyat Grafiği
Venus Reward (VRT) Fiyat Bilgileri (USD)

Venus Reward (VRT) canlı fiyatı --. VRT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01474414, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VRT son bir saatte -%21,58 değişim gösterdi, 24 saatte +%136,37 ve son 7 günde +%225,73 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Şu anki Venus Reward piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VRT arzı 0,00 olup, toplam arzı 24332704321.10447. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,57M.

Venus Reward (VRT) Nedir?

Venus Reward Token is a mechanism created to become an additional mining distribution to suppliers and borrowers of Venus Protocol. Venus (XVS) token will continue to exist as a governance token for the protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus Reward Fiyat Tahmini (USD)

Venus Reward (VRT) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus Reward (VRT) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus Reward için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus Reward fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Venus Reward (VRT) Token Ekonomisi

Venus Reward (VRT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VRT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus Reward (VRT) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus Reward (VRT) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VRT fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VRT / USD güncel fiyatı nedir?
VRT / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus Reward varlığının piyasa değeri nedir?
VRT piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VRT arzı nedir?
Dolaşımdaki VRT arzı, 0,00 USD.
VRT için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VRT, ATH fiyatı olan 0,01474414 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VRT fiyatı (ATL) nedir?
VRT, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
VRT işlem hacmi nedir?
VRT için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VRT bu yıl daha da yükselir mi?
VRT piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VRT fiyat tahminine göz atın.
Venus Reward (VRT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

