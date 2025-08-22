VSXP Hakkında Daha Fazla Bilgi

VSXP Fiyat Bilgileri

VSXP Resmi Websitesi

VSXP Token Ekonomisi

VSXP Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Venus SXP Logosu

Venus SXP Fiyatı (VSXP)

Listelenmedi

1 VSXP / USD Canlı Fiyatı:

$0,00352947
$0,00352947$0,00352947
-%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Venus SXP (VSXP) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:49:43 (UTC+8)

Venus SXP (VSXP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00347897
$ 0,00347897$ 0,00347897
24 sa Düşük
$ 0,00355102
$ 0,00355102$ 0,00355102
24 sa Yüksek

$ 0,00347897
$ 0,00347897$ 0,00347897

$ 0,00355102
$ 0,00355102$ 0,00355102

$ 0,116049
$ 0,116049$ 0,116049

$ 0,00290763
$ 0,00290763$ 0,00290763

+%0,39

-%0,42

-%4,86

-%4,86

Venus SXP (VSXP) canlı fiyatı $0,00352947. VSXP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00347897 ve en yüksek $ 0,00355102 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VSXP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,116049, en düşük fiyatı ise $ 0,00290763 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VSXP son bir saatte +%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,42 ve son 7 günde -%4,86 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus SXP (VSXP) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 49,53K
$ 49,53K$ 49,53K

0,00
0,00 0,00

14.033.930,13625972
14.033.930,13625972 14.033.930,13625972

Şu anki Venus SXP piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VSXP arzı 0,00 olup, toplam arzı 14033930.13625972. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,53K.

Venus SXP (VSXP) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Venus SXP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Venus SXP / USD fiyat değişimi, $ -0,0007389160.
Son 60 gün içerisinde, Venus SXP / USD fiyat değişimi, $ +0,0002241464.
Son 90 gün içerisinde, Venus SXP / USD fiyat değişimi, $ -0,000434362655223691.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,42
30 Gün$ -0,0007389160-%20,93
60 Gün$ +0,0002241464+%6,35
90 Gün$ -0,000434362655223691-%10,95

Venus SXP (VSXP) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus SXP (VSXP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Venus SXP Fiyat Tahmini (USD)

Venus SXP (VSXP) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus SXP (VSXP) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus SXP için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus SXP fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VSXP Varlığından Yerel Para Birimlerine

Venus SXP (VSXP) Token Ekonomisi

Venus SXP (VSXP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VSXP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus SXP (VSXP) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus SXP (VSXP) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VSXP fiyatı, 0,00352947 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VSXP / USD güncel fiyatı nedir?
VSXP / USD güncel fiyatı $ 0,00352947. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus SXP varlığının piyasa değeri nedir?
VSXP piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VSXP arzı nedir?
Dolaşımdaki VSXP arzı, 0,00 USD.
VSXP için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VSXP, ATH fiyatı olan 0,116049 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VSXP fiyatı (ATL) nedir?
VSXP, ATL fiyatı olan 0,00290763 USD değerine düştü.
VSXP işlem hacmi nedir?
VSXP için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VSXP bu yıl daha da yükselir mi?
VSXP piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VSXP fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:49:43 (UTC+8)

Venus SXP (VSXP) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.