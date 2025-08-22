Venus SXP (VSXP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00347897 $ 0,00347897 $ 0,00347897 24 sa Düşük $ 0,00355102 $ 0,00355102 $ 0,00355102 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00347897$ 0,00347897 $ 0,00347897 24 sa Yüksek $ 0,00355102$ 0,00355102 $ 0,00355102 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,116049$ 0,116049 $ 0,116049 En Düşük Fiyat $ 0,00290763$ 0,00290763 $ 0,00290763 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,42 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,86 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,86

Venus SXP (VSXP) canlı fiyatı $0,00352947. VSXP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00347897 ve en yüksek $ 0,00355102 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VSXP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,116049, en düşük fiyatı ise $ 0,00290763 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VSXP son bir saatte +%0,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,42 ve son 7 günde -%4,86 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus SXP (VSXP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 49,53K$ 49,53K $ 49,53K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 14.033.930,13625972 14.033.930,13625972 14.033.930,13625972

Şu anki Venus SXP piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VSXP arzı 0,00 olup, toplam arzı 14033930.13625972. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 49,53K.