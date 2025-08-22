Venus USDC (VUSDC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,02582579 $ 0,02582579 $ 0,02582579 24 sa Düşük $ 0,02585939 $ 0,02585939 $ 0,02585939 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,02582579$ 0,02582579 $ 0,02582579 24 sa Yüksek $ 0,02585939$ 0,02585939 $ 0,02585939 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,226561$ 0,226561 $ 0,226561 En Düşük Fiyat $ 0,01829211$ 0,01829211 $ 0,01829211 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,07 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,15 Fiyat Değişimi (7 G) +%0,15

Venus USDC (VUSDC) canlı fiyatı $0,02584329. VUSDC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02582579 ve en yüksek $ 0,02585939 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,226561, en düşük fiyatı ise $ 0,01829211 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VUSDC son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,07 ve son 7 günde +%0,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus USDC (VUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 89,45M$ 89,45M $ 89,45M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 3.461.253.359,674968 3.461.253.359,674968 3.461.253.359,674968

Şu anki Venus USDC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VUSDC arzı 0,00 olup, toplam arzı 3461253359.674968. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,45M.