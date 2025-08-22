VUSDC Hakkında Daha Fazla Bilgi

VUSDC Fiyat Bilgileri

VUSDC Resmi Websitesi

VUSDC Token Ekonomisi

VUSDC Fiyat Tahmini

1 VUSDC / USD Canlı Fiyatı:

$0,02585888
$0,02585888$0,02585888
%0,001D
Venus USDC (VUSDC) Canlı Fiyat Grafiği
Venus USDC (VUSDC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,02582579
$ 0,02582579$ 0,02582579
24 sa Düşük
$ 0,02585939
$ 0,02585939$ 0,02585939
24 sa Yüksek

$ 0,02582579
$ 0,02582579$ 0,02582579

$ 0,02585939
$ 0,02585939$ 0,02585939

$ 0,226561
$ 0,226561$ 0,226561

$ 0,01829211
$ 0,01829211$ 0,01829211

+%0,06

+%0,07

+%0,15

+%0,15

Venus USDC (VUSDC) canlı fiyatı $0,02584329. VUSDC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,02582579 ve en yüksek $ 0,02585939 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,226561, en düşük fiyatı ise $ 0,01829211 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VUSDC son bir saatte +%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,07 ve son 7 günde +%0,15 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus USDC (VUSDC) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 89,45M
$ 89,45M$ 89,45M

0,00
0,00 0,00

3.461.253.359,674968
3.461.253.359,674968 3.461.253.359,674968

Şu anki Venus USDC piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VUSDC arzı 0,00 olup, toplam arzı 3461253359.674968. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 89,45M.

Venus USDC (VUSDC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Venus USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Venus USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0001102603.
Son 60 gün içerisinde, Venus USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0001824898.
Son 90 gün içerisinde, Venus USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,000211687184978755.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,07
30 Gün$ +0,0001102603+%0,43
60 Gün$ +0,0001824898+%0,71
90 Gün$ +0,000211687184978755+%0,83

Venus USDC (VUSDC) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Venus USDC (VUSDC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Venus USDC Fiyat Tahmini (USD)

Venus USDC (VUSDC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus USDC (VUSDC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus USDC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus USDC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VUSDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Venus USDC (VUSDC) Token Ekonomisi

Venus USDC (VUSDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VUSDC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus USDC (VUSDC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus USDC (VUSDC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VUSDC fiyatı, 0,02584329 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VUSDC / USD güncel fiyatı nedir?
VUSDC / USD güncel fiyatı $ 0,02584329. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus USDC varlığının piyasa değeri nedir?
VUSDC piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VUSDC arzı nedir?
Dolaşımdaki VUSDC arzı, 0,00 USD.
VUSDC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VUSDC, ATH fiyatı olan 0,226561 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VUSDC fiyatı (ATL) nedir?
VUSDC, ATL fiyatı olan 0,01829211 USD değerine düştü.
VUSDC işlem hacmi nedir?
VUSDC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VUSDC bu yıl daha da yükselir mi?
VUSDC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VUSDC fiyat tahminine göz atın.
Venus USDC (VUSDC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.