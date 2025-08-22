Venus XRP (VXRP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,057942 $ 0,057942 $ 0,057942 24 sa Düşük $ 0,059726 $ 0,059726 $ 0,059726 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,057942$ 0,057942 $ 0,057942 24 sa Yüksek $ 0,059726$ 0,059726 $ 0,059726 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,074605$ 0,074605 $ 0,074605 En Düşük Fiyat $ 0,00596892$ 0,00596892 $ 0,00596892 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,03 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,27 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,27

Venus XRP (VXRP) canlı fiyatı $0,058697. VXRP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,057942 ve en yüksek $ 0,059726 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VXRP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,074605, en düşük fiyatı ise $ 0,00596892 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VXRP son bir saatte +%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,03 ve son 7 günde -%8,27 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus XRP (VXRP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 44,40M$ 44,40M $ 44,40M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 756.490.597,3553396 756.490.597,3553396 756.490.597,3553396

Şu anki Venus XRP piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VXRP arzı 0,00 olup, toplam arzı 756490597.3553396. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 44,40M.