VXVS Hakkında Daha Fazla Bilgi

VXVS Fiyat Bilgileri

VXVS Resmi Websitesi

VXVS Token Ekonomisi

VXVS Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Venus XVS Logosu

Venus XVS Fiyatı (VXVS)

Listelenmedi

1 VXVS / USD Canlı Fiyatı:

$0,1248
$0,1248$0,1248
-%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Venus XVS (VXVS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:50:11 (UTC+8)

Venus XVS (VXVS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,122662
$ 0,122662$ 0,122662
24 sa Düşük
$ 0,125265
$ 0,125265$ 0,125265
24 sa Yüksek

$ 0,122662
$ 0,122662$ 0,122662

$ 0,125265
$ 0,125265$ 0,125265

$ 2,94
$ 2,94$ 2,94

$ 0,062162
$ 0,062162$ 0,062162

+%0,17

-%0,11

-%2,10

-%2,10

Venus XVS (VXVS) canlı fiyatı $0,124662. VXVS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,122662 ve en yüksek $ 0,125265 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VXVS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,94, en düşük fiyatı ise $ 0,062162 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VXVS son bir saatte +%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,11 ve son 7 günde -%2,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus XVS (VXVS) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 4,52M
$ 4,52M$ 4,52M

0,00
0,00 0,00

36.188.735,35544697
36.188.735,35544697 36.188.735,35544697

Şu anki Venus XVS piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VXVS arzı 0,00 olup, toplam arzı 36188735.35544697. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,52M.

Venus XVS (VXVS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Venus XVS / USD fiyat değişimi, $ -0,0001436768899007.
Son 30 gün içerisinde, Venus XVS / USD fiyat değişimi, $ -0,0152644754.
Son 60 gün içerisinde, Venus XVS / USD fiyat değişimi, $ +0,0192927659.
Son 90 gün içerisinde, Venus XVS / USD fiyat değişimi, $ -0,00817461677930575.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0001436768899007-%0,11
30 Gün$ -0,0152644754-%12,24
60 Gün$ +0,0192927659+%15,48
90 Gün$ -0,00817461677930575-%6,15

Venus XVS (VXVS) Nedir?

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Venus XVS (VXVS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Venus XVS Fiyat Tahmini (USD)

Venus XVS (VXVS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Venus XVS (VXVS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Venus XVS için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Venus XVS fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VXVS Varlığından Yerel Para Birimlerine

Venus XVS (VXVS) Token Ekonomisi

Venus XVS (VXVS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VXVS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Venus XVS (VXVS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Venus XVS (VXVS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VXVS fiyatı, 0,124662 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VXVS / USD güncel fiyatı nedir?
VXVS / USD güncel fiyatı $ 0,124662. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Venus XVS varlığının piyasa değeri nedir?
VXVS piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VXVS arzı nedir?
Dolaşımdaki VXVS arzı, 0,00 USD.
VXVS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VXVS, ATH fiyatı olan 2,94 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VXVS fiyatı (ATL) nedir?
VXVS, ATL fiyatı olan 0,062162 USD değerine düştü.
VXVS işlem hacmi nedir?
VXVS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VXVS bu yıl daha da yükselir mi?
VXVS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VXVS fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:50:11 (UTC+8)

Venus XVS (VXVS) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.