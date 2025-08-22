Venus XVS (VXVS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,122662 $ 0,122662 $ 0,122662 24 sa Düşük $ 0,125265 $ 0,125265 $ 0,125265 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,122662$ 0,122662 $ 0,122662 24 sa Yüksek $ 0,125265$ 0,125265 $ 0,125265 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,94$ 2,94 $ 2,94 En Düşük Fiyat $ 0,062162$ 0,062162 $ 0,062162 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,10 Fiyat Değişimi (7 G) -%2,10

Venus XVS (VXVS) canlı fiyatı $0,124662. VXVS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,122662 ve en yüksek $ 0,125265 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VXVS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,94, en düşük fiyatı ise $ 0,062162 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VXVS son bir saatte +%0,17 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,11 ve son 7 günde -%2,10 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Venus XVS (VXVS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,52M$ 4,52M $ 4,52M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 36.188.735,35544697 36.188.735,35544697 36.188.735,35544697

Şu anki Venus XVS piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VXVS arzı 0,00 olup, toplam arzı 36188735.35544697. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,52M.