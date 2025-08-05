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Verified USD Fiyatı (USDV)

Listelenmedi

Verified USD (USDV) Canlı Fiyat Grafiği

$0,289873
$0,289873$0,289873
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Verified USD (USDV) Fiyatı

Verified USD (USDV), şu anda 0,289873 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 175,54K USD piyasa değerine sahiptir. USDV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Verified USD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Verified USD 24 saatlik fiyat değişimi
605,57K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Verified USD (USDV) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Verified USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Verified USD / USD fiyat değişimi, $ -0,1302620272.
Son 60 gün içerisinde, Verified USD / USD fiyat değişimi, $ +0,1489701407.
Son 90 gün içerisinde, Verified USD / USD fiyat değişimi, $ -0,0953314311592774.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,1302620272-%44,93
60 Gün$ +0,1489701407+%51,39
90 Gün$ -0,0953314311592774-%24,74

Verified USD (USDV) Fiyat Analizi

En güncel Verified USD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 1,034
$ 1,034$ 1,034

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-%50,60

Verified USD (USDV) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 175,54K
$ 175,54K$ 175,54K

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605,57K
605,57K 605,57K

Verified USD (USDV) Nedir?

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

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Verified USD (USDV) Kaynağı

Resmi Websitesi

Verified USD (USDV) Token Ekonomisi

Verified USD (USDV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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USDV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDV / VND
7.628,007995
1 USDV / AUD
A$0,44640442
1 USDV / GBP
0,21740475
1 USDV / EUR
0,24929078
1 USDV / USD
$0,289873
1 USDV / MYR
RM1,22616279
1 USDV / TRY
11,78623618
1 USDV / JPY
¥42,611331
1 USDV / ARS
ARS$395,45924025
1 USDV / RUB
23,13766286
1 USDV / INR
25,48563416
1 USDV / IDR
Rp4.752,01563312
1 USDV / KRW
401,48569992
1 USDV / PHP
16,61262163
1 USDV / EGP
￡E.14,04144812
1 USDV / BRL
R$1,59720023
1 USDV / CAD
C$0,39712601
1 USDV / BDT
35,30073394
1 USDV / NGN
441,87950247
1 USDV / UAH
12,09350156
1 USDV / VES
Bs36,234125
1 USDV / CLP
$279,727445
1 USDV / PKR
Rs82,39640025
1 USDV / KZT
156,51692635
1 USDV / THB
฿9,38608774
1 USDV / TWD
NT$8,66140524
1 USDV / AED
د.إ1,06383391
1 USDV / CHF
Fr0,2318984
1 USDV / HKD
HK$2,27260432
1 USDV / MAD
.د.م2,62624938
1 USDV / MXN
$5,46700478
1 USDV / PLN
1,06963137
1 USDV / RON
лв1,26964374
1 USDV / SEK
kr2,80307191
1 USDV / BGN
лв0,48698664
1 USDV / HUF
Ft100,05836214
1 USDV / CZK
6,15980125
1 USDV / KWD
د.ك0,088411265
1 USDV / ILS
0,98846693