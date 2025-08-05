Verified USD (USDV) Nedir?

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

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Verified USD (USDV) Kaynağı Resmi Websitesi

Verified USD (USDV) Token Ekonomisi

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