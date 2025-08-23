Veritaseum (VERI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 14,38 $ 14,38 $ 14,38 24 sa Düşük $ 16,93 $ 16,93 $ 16,93 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 14,38$ 14,38 $ 14,38 24 sa Yüksek $ 16,93$ 16,93 $ 16,93 Tüm Zamanların En Yükseği $ 465,93$ 465,93 $ 465,93 En Düşük Fiyat $ 0,0$ 0,0 $ 0,0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,21 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%11,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,63 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,63

Veritaseum (VERI) canlı fiyatı $16,22. VERI, son 24 saat içinde en düşük $ 14,38 ve en yüksek $ 16,93 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VERI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 465,93, en düşük fiyatı ise $ 0,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VERI son bir saatte +%0,21 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,04 ve son 7 günde -%4,63 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Veritaseum (VERI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,62B$ 1,62B $ 1,62B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Veritaseum piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERI arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,62B.