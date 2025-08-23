VERUM Hakkında Daha Fazla Bilgi

Verum Coin Fiyatı (VERUM)

1 VERUM / USD Canlı Fiyatı:

$5.550,45
%0,001D
Verum Coin (VERUM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:52:47 (UTC+8)

Verum Coin (VERUM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 5.549,52
24 sa Düşük
$ 5.552,51
24 sa Yüksek

$ 5.549,52
$ 5.552,51
$ 5.557,09
$ 20,0
-%0,00

-%0,00

-%0,00

-%0,00

Verum Coin (VERUM) canlı fiyatı $5.550,45. VERUM, son 24 saat içinde en düşük $ 5.549,52 ve en yüksek $ 5.552,51 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VERUM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5.557,09, en düşük fiyatı ise $ 20,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VERUM son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Verum Coin (VERUM) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 50,28B
0,00
9.059.250,0
Şu anki Verum Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERUM arzı 0,00 olup, toplam arzı 9059250.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,28B.

Verum Coin (VERUM) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Verum Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,109559147259.
Son 30 gün içerisinde, Verum Coin / USD fiyat değişimi, $ +812,3605317300.
Son 60 gün içerisinde, Verum Coin / USD fiyat değişimi, $ +6.593,6304353400.
Son 90 gün içerisinde, Verum Coin / USD fiyat değişimi, $ +3.258,4883931003003.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,109559147259-%0,00
30 Gün$ +812,3605317300+%14,64
60 Gün$ +6.593,6304353400+%118,79
90 Gün$ +3.258,4883931003003+%142,17

Verum Coin (VERUM) Nedir?

The security of the network is ensured through robust mathematical principles, granting individuals greater control over their assets. With accelerated transaction confirmation times and enhanced storage efficiency, Verum Coin strives to redefine the landscape of peer-to-peer transactions. Verum Coin serves as the native currency within the Verum ecosystem. Holders can use it for various purposes, including paying for premium features, tip content creators, make in-game purchases and rewards, participate in e-commerce transactions (pay in merchants), convert Verum Coin to fiat currency. Privacy: Verum Coin ensures user anonymity through advanced cryptographic techniques. Speed: Accelerated transaction confirmation times for seamless payments. Storage Efficiency: Efficient blockchain design for scalability.

Verum Coin (VERUM) Kaynağı

Resmi Websitesi

Verum Coin Fiyat Tahmini (USD)

Verum Coin (VERUM) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Verum Coin (VERUM) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Verum Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Verum Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VERUM Varlığından Yerel Para Birimlerine

Verum Coin (VERUM) Token Ekonomisi

Verum Coin (VERUM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VERUM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Verum Coin (VERUM) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Verum Coin (VERUM) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VERUM fiyatı, 5.550,45 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VERUM / USD güncel fiyatı nedir?
VERUM / USD güncel fiyatı $ 5.550,45. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Verum Coin varlığının piyasa değeri nedir?
VERUM piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VERUM arzı nedir?
Dolaşımdaki VERUM arzı, 0,00 USD.
VERUM için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VERUM, ATH fiyatı olan 5.557,09 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VERUM fiyatı (ATL) nedir?
VERUM, ATL fiyatı olan 20,0 USD değerine düştü.
VERUM işlem hacmi nedir?
VERUM için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VERUM bu yıl daha da yükselir mi?
VERUM piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VERUM fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-23 16:52:47 (UTC+8)

