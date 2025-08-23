Verum Coin (VERUM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 5.549,52 $ 5.549,52 $ 5.549,52 24 sa Düşük $ 5.552,51 $ 5.552,51 $ 5.552,51 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 5.549,52$ 5.549,52 $ 5.549,52 24 sa Yüksek $ 5.552,51$ 5.552,51 $ 5.552,51 Tüm Zamanların En Yükseği $ 5.557,09$ 5.557,09 $ 5.557,09 En Düşük Fiyat $ 20,0$ 20,0 $ 20,0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00

Verum Coin (VERUM) canlı fiyatı $5.550,45. VERUM, son 24 saat içinde en düşük $ 5.549,52 ve en yüksek $ 5.552,51 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VERUM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 5.557,09, en düşük fiyatı ise $ 20,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VERUM son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,00 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Verum Coin (VERUM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,28B$ 50,28B $ 50,28B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.059.250,0 9.059.250,0 9.059.250,0

Şu anki Verum Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VERUM arzı 0,00 olup, toplam arzı 9059250.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,28B.