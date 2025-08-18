VEST Hakkında Daha Fazla Bilgi

VEST Fiyat Bilgileri

VEST Resmi Websitesi

VEST Token Ekonomisi

VEST Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Vestige Logosu

Vestige Fiyatı (VEST)

Listelenmedi

1 VEST / USD Canlı Fiyatı:

$0,009417
$0,009417$0,009417
-%5,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Vestige (VEST) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:24:48 (UTC+8)

Vestige (VEST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00939198
$ 0,00939198$ 0,00939198
24 sa Düşük
$ 0,01034213
$ 0,01034213$ 0,01034213
24 sa Yüksek

$ 0,00939198
$ 0,00939198$ 0,00939198

$ 0,01034213
$ 0,01034213$ 0,01034213

$ 0,04715774
$ 0,04715774$ 0,04715774

$ 0,00700654
$ 0,00700654$ 0,00700654

-%0,09

-%5,52

-%31,31

-%31,31

Vestige (VEST) canlı fiyatı $0,00941345. VEST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00939198 ve en yüksek $ 0,01034213 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VEST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04715774, en düşük fiyatı ise $ 0,00700654 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VEST son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,52 ve son 7 günde -%31,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vestige (VEST) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 941,78K
$ 941,78K$ 941,78K

0,00
0,00 0,00

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Vestige piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEST arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 941,78K.

Vestige (VEST) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Vestige / USD fiyat değişimi, $ -0,000550511175649718.
Son 30 gün içerisinde, Vestige / USD fiyat değişimi, $ -0,0037028643.
Son 60 gün içerisinde, Vestige / USD fiyat değişimi, $ -0,0003158833.
Son 90 gün içerisinde, Vestige / USD fiyat değişimi, $ -0,00369789213534671.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000550511175649718-%5,52
30 Gün$ -0,0037028643-%39,33
60 Gün$ -0,0003158833-%3,35
90 Gün$ -0,00369789213534671-%28,20

Vestige (VEST) Nedir?

Vestige (previously TinyChart) is the most reliable data platform for Algorand assets, integrating multiple data sources into easy to digest asset pages. It allows traders to find new ASA's as well as monitor their value. The platform continuously improves with new features and integrates new AMMs. Vestige token is an utility token used for access to premium features.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Vestige (VEST) Kaynağı

Resmi Websitesi

Vestige Fiyat Tahmini (USD)

Vestige (VEST) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Vestige (VEST) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Vestige için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Vestige fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VEST Varlığından Yerel Para Birimlerine

Vestige (VEST) Token Ekonomisi

Vestige (VEST) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VEST tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Vestige (VEST) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Vestige (VEST) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VEST fiyatı, 0,00941345 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VEST / USD güncel fiyatı nedir?
VEST / USD güncel fiyatı $ 0,00941345. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Vestige varlığının piyasa değeri nedir?
VEST piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VEST arzı nedir?
Dolaşımdaki VEST arzı, 0,00 USD.
VEST için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VEST, ATH fiyatı olan 0,04715774 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VEST fiyatı (ATL) nedir?
VEST, ATL fiyatı olan 0,00700654 USD değerine düştü.
VEST işlem hacmi nedir?
VEST için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VEST bu yıl daha da yükselir mi?
VEST piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VEST fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-18 16:24:48 (UTC+8)

Vestige (VEST) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.