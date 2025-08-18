Vestige (VEST) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00939198 $ 0,00939198 $ 0,00939198 24 sa Düşük $ 0,01034213 $ 0,01034213 $ 0,01034213 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00939198$ 0,00939198 $ 0,00939198 24 sa Yüksek $ 0,01034213$ 0,01034213 $ 0,01034213 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04715774$ 0,04715774 $ 0,04715774 En Düşük Fiyat $ 0,00700654$ 0,00700654 $ 0,00700654 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,31 Fiyat Değişimi (7 G) -%31,31

Vestige (VEST) canlı fiyatı $0,00941345. VEST, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00939198 ve en yüksek $ 0,01034213 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VEST için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04715774, en düşük fiyatı ise $ 0,00700654 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VEST son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,52 ve son 7 günde -%31,31 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Vestige (VEST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 941,78K$ 941,78K $ 941,78K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Vestige piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VEST arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 941,78K.