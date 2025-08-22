VICA Hakkında Daha Fazla Bilgi

VICA Fiyat Bilgileri

VICA Resmi Websitesi

VICA Token Ekonomisi

VICA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

ViCA Logosu

ViCA Fiyatı (VICA)

Listelenmedi

1 VICA / USD Canlı Fiyatı:

$0,0002011
$0,0002011$0,0002011
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
ViCA (VICA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:50:25 (UTC+8)

ViCA (VICA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 6,51
$ 6,51$ 6,51

$ 0
$ 0$ 0

%0,00

+%0,03

%0,00

%0,00

ViCA (VICA) canlı fiyatı --. VICA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 6,51, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VICA son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,03 ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ViCA (VICA) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 402,20K
$ 402,20K$ 402,20K

0,00
0,00 0,00

2.000.000.000,0
2.000.000.000,0 2.000.000.000,0

Şu anki ViCA piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VICA arzı 0,00 olup, toplam arzı 2000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 402,20K.

ViCA (VICA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, ViCA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ViCA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, ViCA / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ViCA / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,03
30 Gün$ 0+%34,01
60 Gün$ 0+%54,64
90 Gün$ 0--

ViCA (VICA) Nedir?

ViCA is an Ethereum-based token that has introduced the concept of Noflation for virtual assets, where the token will have a limited supply and the token value will increase over the time due to trust factor and scarcity in the market. The profit sharing model for ViCA is based on the arbitrage trading which will be done between Binance and Upbit. The revenue generated from arbitrage trading will be partly used to buy-back token from the market and the rest will be invested in the token’s basic trading seed money for gaining compound interest. As time goes, the basic seed will greatly increase and ViCA participants will enjoy token price margin increased due to principle of scarcity.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

ViCA (VICA) Kaynağı

Resmi Websitesi

ViCA Fiyat Tahmini (USD)

ViCA (VICA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ViCA (VICA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ViCA için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ViCA fiyat tahminini hemen kontrol edin!

VICA Varlığından Yerel Para Birimlerine

ViCA (VICA) Token Ekonomisi

ViCA (VICA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VICA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ViCA (VICA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ViCA (VICA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı VICA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
VICA / USD güncel fiyatı nedir?
VICA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ViCA varlığının piyasa değeri nedir?
VICA piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki VICA arzı nedir?
Dolaşımdaki VICA arzı, 0,00 USD.
VICA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
VICA, ATH fiyatı olan 6,51 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük VICA fiyatı (ATL) nedir?
VICA, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
VICA işlem hacmi nedir?
VICA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
VICA bu yıl daha da yükselir mi?
VICA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için VICA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:50:25 (UTC+8)

ViCA (VICA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-22 14:14:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
08-22 05:17:00Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
08-20 18:39:00Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
08-20 09:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
08-20 02:24:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.