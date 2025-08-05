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Viction Bridged USDT Fiyatı (USDT)

Listelenmedi

Viction Bridged USDT (USDT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,9999
$0,9999$0,9999
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Viction Bridged USDT (USDT) Fiyatı

Viction Bridged USDT (USDT), şu anda 0,999899 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 75,88K USD piyasa değerine sahiptir. USDT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Viction Bridged USDT Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,00
Viction Bridged USDT 24 saatlik fiyat değişimi
75,89K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Viction Bridged USDT (USDT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Viction Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Viction Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ -0,0016873295.
Son 60 gün içerisinde, Viction Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0990353964.
Son 90 gün içerisinde, Viction Bridged USDT / USD fiyat değişimi, $ +0,0472146167751503.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,00
30 Gün$ -0,0016873295-%0,16
60 Gün$ +0,0990353964+%9,90
90 Gün$ +0,0472146167751503+%4,96

Viction Bridged USDT (USDT) Fiyat Analizi

En güncel Viction Bridged USDT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,99985
$ 0,99985$ 0,99985

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

-%0,01

-%0,00

+%0,30

Viction Bridged USDT (USDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 75,88K
$ 75,88K$ 75,88K

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75,89K
75,89K 75,89K

Viction Bridged USDT (USDT) Nedir?

Bridged USDT on Viction, minted by Arken Finance, enables seamless cross-chain transfers of USDT between Viction and other supported networks. Designed for efficiency and security, it allows users to leverage the Viction ecosystem for trading, liquidity provision, and DeFi applications. Users can bridge USDT via Arken Bridge or RabbitSwap and trade it on decentralized exchanges, ensuring smooth interoperability and accessibility.

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Viction Bridged USDT (USDT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Viction Bridged USDT (USDT) Token Ekonomisi

Viction Bridged USDT (USDT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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USDT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDT / VND
26.312,342185
1 USDT / AUD
A$1,53984446
1 USDT / GBP
0,74992425
1 USDT / EUR
0,85991314
1 USDT / USD
$0,999899
1 USDT / MYR
RM4,22957277
1 USDT / TRY
40,66589233
1 USDT / JPY
¥145,985254
1 USDT / ARS
ARS$1.356,71295815
1 USDT / RUB
79,81193818
1 USDT / INR
87,87112412
1 USDT / IDR
Rp16.391,78426256
1 USDT / KRW
1.384,90011096
1 USDT / PHP
57,32420967
1 USDT / EGP
￡E.48,44510655
1 USDT / BRL
R$5,50944349
1 USDT / CAD
C$1,36986163
1 USDT / BDT
121,76770022
1 USDT / NGN
1.521,91627093
1 USDT / UAH
41,71578628
1 USDT / VES
Bs125,987274
1 USDT / CLP
$965,902434
1 USDT / PKR
Rs282,69144528
1 USDT / KZT
539,89546505
1 USDT / THB
฿32,35673164
1 USDT / TWD
NT$29,87698212
1 USDT / AED
د.إ3,66962933
1 USDT / CHF
Fr0,7999192
1 USDT / HKD
HK$7,83920816
1 USDT / MAD
.د.م9,06908393
1 USDT / MXN
$18,8980911
1 USDT / PLN
3,68962731
1 USDT / RON
лв4,37955762
1 USDT / SEK
kr9,65902434
1 USDT / BGN
лв1,68982931
1 USDT / HUF
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