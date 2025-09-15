ViewerCoin (VIEWER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000204 $ 0,0000204 $ 0,0000204 24 sa Düşük $ 0,000108 $ 0,000108 $ 0,000108 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000204$ 0,0000204 $ 0,0000204 24 sa Yüksek $ 0,000108$ 0,000108 $ 0,000108 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000108$ 0,000108 $ 0,000108 En Düşük Fiyat $ 0,0000204$ 0,0000204 $ 0,0000204 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%14,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%69,42 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ViewerCoin (VIEWER) canlı fiyatı $0,00002951. VIEWER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000204 ve en yüksek $ 0,000108 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VIEWER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000108, en düşük fiyatı ise $ 0,0000204 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VIEWER son bir saatte +%14,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%69,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ViewerCoin (VIEWER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,51K$ 29,51K $ 29,51K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,51K$ 29,51K $ 29,51K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.987.995,709882 999.987.995,709882 999.987.995,709882

Şu anki ViewerCoin piyasa değeri $ 29,51K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VIEWER arzı 999,99M olup, toplam arzı 999987995.709882. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,51K.