Viking Elon Fiyatı (VELON)
Viking Elon (VELON), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VELON / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki VELON / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VELON fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Viking Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Viking Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Viking Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Viking Elon / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%0,00
|30 Gün
|$ 0
|-%0,02
|60 Gün
|$ 0
|-%0,05
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Viking Elon fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,00
-%0,00
+%0,01
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph. VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Viking Elon (VELON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VELON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VELON / VND
₫--
|1 VELON / AUD
A$--
|1 VELON / GBP
￡--
|1 VELON / EUR
€--
|1 VELON / USD
$--
|1 VELON / MYR
RM--
|1 VELON / TRY
₺--
|1 VELON / JPY
¥--
|1 VELON / ARS
ARS$--
|1 VELON / RUB
₽--
|1 VELON / INR
₹--
|1 VELON / IDR
Rp--
|1 VELON / KRW
₩--
|1 VELON / PHP
₱--
|1 VELON / EGP
￡E.--
|1 VELON / BRL
R$--
|1 VELON / CAD
C$--
|1 VELON / BDT
৳--
|1 VELON / NGN
₦--
|1 VELON / UAH
₴--
|1 VELON / VES
Bs--
|1 VELON / CLP
$--
|1 VELON / PKR
Rs--
|1 VELON / KZT
₸--
|1 VELON / THB
฿--
|1 VELON / TWD
NT$--
|1 VELON / AED
د.إ--
|1 VELON / CHF
Fr--
|1 VELON / HKD
HK$--
|1 VELON / MAD
.د.م--
|1 VELON / MXN
$--
|1 VELON / PLN
zł--
|1 VELON / RON
лв--
|1 VELON / SEK
kr--
|1 VELON / BGN
лв--
|1 VELON / HUF
Ft--
|1 VELON / CZK
Kč--
|1 VELON / KWD
د.ك--
|1 VELON / ILS
₪--