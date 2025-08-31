Virtual Money (VM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00011946 $ 0,00011946 $ 0,00011946 24 sa Düşük $ 0,00013008 $ 0,00013008 $ 0,00013008 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00011946$ 0,00011946 $ 0,00011946 24 sa Yüksek $ 0,00013008$ 0,00013008 $ 0,00013008 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00013008$ 0,00013008 $ 0,00013008 En Düşük Fiyat $ 0,00011946$ 0,00011946 $ 0,00011946 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,82 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Virtual Money (VM) canlı fiyatı $0,00012186. VM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011946 ve en yüksek $ 0,00013008 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00013008, en düşük fiyatı ise $ 0,00011946 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VM son bir saatte +%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,82 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Virtual Money (VM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,87K$ 121,87K $ 121,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 121,87K$ 121,87K $ 121,87K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Virtual Money piyasa değeri $ 121,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 121,87K.