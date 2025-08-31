Virtual Money Fiyatı (VM)
Virtual Money (VM) canlı fiyatı $0,00012186. VM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00011946 ve en yüksek $ 0,00013008 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00013008, en düşük fiyatı ise $ 0,00011946 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, VM son bir saatte +%0,60 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,82 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Virtual Money piyasa değeri $ 121,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 121,87K.
Gün içerisinde, Virtual Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Virtual Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Virtual Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Virtual Money / USD fiyat değişimi, $ 0.
Virtual Money is a memecoin developed for novelty purposes, inspired by the concept of virtual currencies and the evolving nature of digital communities. It is not intended to serve as a legitimate financial instrument or investment vehicle, but rather as a humorous and symbolic digital asset that embraces internet culture and social engagement. As the name suggests, Virtual Money represents a form of digital currency that exists solely in virtual environments. Like many virtual currencies, it is not issued by a central bank or recognized by any formal financial authority. Instead, it operates within a decentralized, internet-based ecosystem, often circulating within specific online platforms and communities. The project draws from typical features associated with virtual currencies, including anonymity, allowing users to transact without revealing personal identities; fast transfer speeds across borders; low transaction fees compared to traditional banking systems; and global accessibility, enabling participation from users regardless of geographic location. However, unlike conventional cryptocurrencies, Virtual Money does not claim to offer financial utility, stability, or long-term value. Its primary function is symbolic and community-driven. The overarching goal of the Virtual Money project is to foster a cult-like community centered around shared humor, online identity, and the parody of digital finance. Participants are encouraged to view the coin not as a financial asset, but as a representation of collective engagement in an ongoing social experiment. Through its satirical presentation, the project challenges the seriousness of the cryptocurrency industry while promoting a sense of unity and inclusion among its supporters. The Virtual Money community is built on the idea that digital value can be defined by collective belief rather than intrinsic worth. Members join not to seek profit or financial gain, but to participate in a broader cultural commentary on the nature of money, identity, and digital interaction. As such, ownership of Virtual Money is a symbolic act—one that reflects alignment with the project’s tongue-in-cheek philosophy. In summary, Virtual Money is a memecoin designed for entertainment and cultural engagement, not financial use. It leverages familiar traits of virtual currencies to create an accessible, humorous, and decentralized community experience. By embracing absurdity and parody, it aims to bring people together under a shared identity—one built on the notion that sometimes, value lies in the joke itself.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-30 21:35:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 134.900 ETH net çıkış gerçekleşti
|08-30 12:37:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 39'a Düştü, Piyasa Hızla "Korku" Durumuna Girdi
|08-30 12:15:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası yaygın düşüş yaşıyor, BIGTIME, LPT %15'in üzerinde düştü
|08-29 12:21:36
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçici olarak 50'de, piyasa "nötr" durumda kalıyor
|08-29 11:32:51
|Sektör Haberleri
PYTH 在 24 小時內飆升超過 100%，可能受到升級為「美國經濟數據基礎設施」的推動
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
