Virtual Network Service Coin (VNS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,99 $ 1,99 $ 1,99 24 sa Düşük $ 2,1 $ 2,1 $ 2,1 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,99$ 1,99 $ 1,99 24 sa Yüksek $ 2,1$ 2,1 $ 2,1 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,86$ 2,86 $ 2,86 En Düşük Fiyat $ 1,99$ 1,99 $ 1,99 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,75 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,00 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Virtual Network Service Coin (VNS) canlı fiyatı $2,01. VNS, son 24 saat içinde en düşük $ 1,99 ve en yüksek $ 2,1 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. VNS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,86, en düşük fiyatı ise $ 1,99 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, VNS son bir saatte -%1,75 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,00 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Virtual Network Service Coin (VNS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,01B$ 2,01B $ 2,01B Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Virtual Network Service Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VNS arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,01B.