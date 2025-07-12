Virtue Poker Points Fiyatı (VPP)
Virtue Poker Points (VPP), şu anda 0,00024213 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VPP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Virtue Poker Points / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Virtue Poker Points / USD fiyat değişimi, $ -0,0001247001.
Son 60 gün içerisinde, Virtue Poker Points / USD fiyat değişimi, $ -0,0001551952.
Son 90 gün içerisinde, Virtue Poker Points / USD fiyat değişimi, $ -0,000866886422478431.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%30,36
|30 Gün
|$ -0,0001247001
|-%51,50
|60 Gün
|$ -0,0001551952
|-%64,09
|90 Gün
|$ -0,000866886422478431
|-%78,16
En güncel Virtue Poker Points fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%7,08
+%30,36
+%65,53
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Virtue Poker is blockchain poker application with decentralize shuffling of the cards that works on the Ethereum Blockchain. Also the gameplay is descentralize and all the steps of the game are agree between all the peers. Another important topic is that Virtue Poker is the first blockchain poker application to get a tier 1 gambling license from the MGA (Malta Gambling Authority) Virtue Poker use a sidechain to solve the scalability issues in layer 1. You can play Virtue Poker using Ethereum or our token VPP.
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€0,0002058105
|1 VPP / USD
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|1 VPP / MYR
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￡E.0,0119830137
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R$0,0013462428
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C$0,0003292968
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৳0,0294333228
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Bs0,02760282
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Rs0,0688641933
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HK$0,0018982992
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kr0,0023147628
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