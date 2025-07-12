Virtue Poker Points (VPP) Nedir?

Virtue Poker is blockchain poker application with decentralize shuffling of the cards that works on the Ethereum Blockchain. Also the gameplay is descentralize and all the steps of the game are agree between all the peers. Another important topic is that Virtue Poker is the first blockchain poker application to get a tier 1 gambling license from the MGA (Malta Gambling Authority) Virtue Poker use a sidechain to solve the scalability issues in layer 1. You can play Virtue Poker using Ethereum or our token VPP.

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Virtue Poker Points (VPP) Token Ekonomisi

Virtue Poker Points (VPP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VPP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!