VirusOnSol Fiyatı (VIRUS)
VirusOnSol (VIRUS), şu anda 0,00023965 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 238,58K USD piyasa değerine sahiptir. VIRUS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, VirusOnSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, VirusOnSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, VirusOnSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, VirusOnSol / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%16,46
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel VirusOnSol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,25
-%16,46
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VirusOnSol isn’t just a memecoin. It’s a living, breathing outbreak — designed to infect wallets, spread like wildfire, and grow stronger with every new victim. Every buy doesn’t just pump — it infects connected wallets up to 5 degrees of separation automatically. The more holders, the faster the contagion spreads. Self funded through pump funs revenue sharing mechanism, this is the only utility coin on Solana that markets it self for you. Powered by a custom-built Infection Engine — $VIRUS is the first of its kind: an on-chain virus that mutates and expands with every new holder. It’s fast. Aggressive. Unpredictable. This isn’t some boring "degen drop" — this is a full-blown epidemic. A lethal team is behind it. A rabid community is locked and loaded. $VIRUS is built to infect. Designed to spread. Engineered to take over. There is no cure. You’re either in — or you’re left behind in the quarantine zone. Get ready to catch it. Spread it. Ride it to the moon. $VIRUS — You don’t just buy it. You become part of the viral outbreak.
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€0,0002037025
|1 VIRUS / USD
$0,00023965
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RM0,0010185125
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₺0,009624344
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R$0,001332454
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C$0,000325924
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৳0,029131854
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