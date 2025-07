VirusOnSol (VIRUS) Nedir?

VirusOnSol isn’t just a memecoin. It’s a living, breathing outbreak — designed to infect wallets, spread like wildfire, and grow stronger with every new victim. Every buy doesn’t just pump — it infects connected wallets up to 5 degrees of separation automatically. The more holders, the faster the contagion spreads. Self funded through pump funs revenue sharing mechanism, this is the only utility coin on Solana that markets it self for you. Powered by a custom-built Infection Engine — $VIRUS is the first of its kind: an on-chain virus that mutates and expands with every new holder. It’s fast. Aggressive. Unpredictable. This isn’t some boring "degen drop" — this is a full-blown epidemic. A lethal team is behind it. A rabid community is locked and loaded. $VIRUS is built to infect. Designed to spread. Engineered to take over. There is no cure. You’re either in — or you’re left behind in the quarantine zone. Get ready to catch it. Spread it. Ride it to the moon. $VIRUS — You don’t just buy it. You become part of the viral outbreak.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

VirusOnSol (VIRUS) Kaynağı Resmi Websitesi

VirusOnSol (VIRUS) Token Ekonomisi

VirusOnSol (VIRUS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VIRUS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!