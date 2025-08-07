Voucher DOT Fiyatı (VDOT)
Voucher DOT (VDOT), şu anda 5,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VDOT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki VDOT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VDOT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Voucher DOT / USD fiyat değişimi, $ +0,066432.
Son 30 gün içerisinde, Voucher DOT / USD fiyat değişimi, $ +0,4019897840.
Son 60 gün içerisinde, Voucher DOT / USD fiyat değişimi, $ -0,5685302720.
Son 90 gün içerisinde, Voucher DOT / USD fiyat değişimi, $ -0,754769674793084.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,066432
|+%1,23
|30 Gün
|$ +0,4019897840
|+%7,34
|60 Gün
|$ -0,5685302720
|-%10,37
|90 Gün
|$ -0,754769674793084
|-%12,10
En güncel Voucher DOT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%2,17
+%1,23
-%6,04
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
vDOT (voucher DOT) is a liquid staking derivative (LSD) of staked DOT, with fully underlying DOT reserve and yield-bearing feature of DOT staking reward. Users can deposit DOT into Bifrost SLP protocol and get vDOT as return, vDOT can be traded in the open market or be redeemed back to DOT. Holding vDOT equals to holding the DOT staking position, staking rewards appriciate the exchange price of vDOT. Why vDOT? 1. Liquid Staking The product allows users to stake DOT for liquid vToken, (vDOT). vDOT will keep receiving staking rewards and can continue to be used in Bifrost and Polkadot-based DeFi for additional rewards. 2. Automatically Staking rewards capturing without scenario limitations SLP will issue Staking rewards to vDOT by adjusting the price of vDOT / DOT upwards. vDOT Rate = SLP Staking DOT (SUM) / vDOT Total Issuance. 3. Floating redemption period, vDOT redemption ≤ 28 days While Polkadot’s original chain Staking has a fixed 28-day redemption period, Bifrost SLP helps users to realize the possibility of early vDOT redemption by matching the real-time vDOT minting quantity with the redemption quantity at the protocol layer in the form of a queue. Theoretically, it can achieve second-level redemption. 4. Higher Staking Yield In the SLP protocol, the protocol screens more than 10 verified nodes through governance (subsequently increasing with the overall staking volume) and adds multiple filters such as the number of nominees, commission ratio, and history of blocks out to maximize the return of this verifier portfolio while ensuring that none of the nodes have experienced slashes. 5. Multi-environment Compatibility vDOT is one of Substrate assets in Bifrost parachain, by using the HRMP channels between Bifrost and others, it can be easily utilized in EVM, WASM and Substarte competiable parachains.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Voucher DOT (VDOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VDOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 VDOT / VND
₫144.206,2
|1 VDOT / AUD
A$8,3844
|1 VDOT / GBP
￡4,0552
|1 VDOT / EUR
€4,658
|1 VDOT / USD
$5,48
|1 VDOT / MYR
RM23,1256
|1 VDOT / TRY
₺222,8168
|1 VDOT / JPY
¥805,56
|1 VDOT / ARS
ARS$7.296,894
|1 VDOT / RUB
₽438,4
|1 VDOT / INR
₹480,7604
|1 VDOT / IDR
Rp89.836,0512
|1 VDOT / KRW
₩7.590,0192
|1 VDOT / PHP
₱314,0588
|1 VDOT / EGP
￡E.265,4512
|1 VDOT / BRL
R$29,9756
|1 VDOT / CAD
C$7,5076
|1 VDOT / BDT
৳666,8612
|1 VDOT / NGN
₦8.379,194
|1 VDOT / UAH
₴227,968
|1 VDOT / VES
Bs690,48
|1 VDOT / CLP
$5.348,48
|1 VDOT / PKR
Rs1.548,4288
|1 VDOT / KZT
₸2.944,6232
|1 VDOT / THB
฿177,2232
|1 VDOT / TWD
NT$163,9616
|1 VDOT / AED
د.إ20,1116
|1 VDOT / CHF
Fr4,384
|1 VDOT / HKD
HK$42,9632
|1 VDOT / MAD
.د.م49,7584
|1 VDOT / MXN
$102,1472
|1 VDOT / PLN
zł20,1116
|1 VDOT / RON
лв23,8928
|1 VDOT / SEK
kr52,7724
|1 VDOT / BGN
лв9,2064
|1 VDOT / HUF
Ft1.874,7628
|1 VDOT / CZK
Kč115,628
|1 VDOT / KWD
د.ك1,6714
|1 VDOT / ILS
₪18,7416