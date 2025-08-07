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Vox Royale Fiyatı (VXR)

Listelenmedi

Vox Royale (VXR) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02213839
$0,02213839$0,02213839
+%1,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Vox Royale (VXR) Fiyatı

Vox Royale (VXR), şu anda 0,02213839 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VXR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Vox Royale Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,82
Vox Royale 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Vox Royale (VXR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Vox Royale / USD fiyat değişimi, $ +0,00039612.
Son 30 gün içerisinde, Vox Royale / USD fiyat değişimi, $ +0,0006249800.
Son 60 gün içerisinde, Vox Royale / USD fiyat değişimi, $ -0,0018682764.
Son 90 gün içerisinde, Vox Royale / USD fiyat değişimi, $ -0,00125512140915546.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00039612+%1,82
30 Gün$ +0,0006249800+%2,82
60 Gün$ -0,0018682764-%8,43
90 Gün$ -0,00125512140915546-%5,36

Vox Royale (VXR) Fiyat Analizi

En güncel Vox Royale fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02157027
$ 0,02157027$ 0,02157027

$ 0,02220959
$ 0,02220959$ 0,02220959

$ 0,871076
$ 0,871076$ 0,871076

+%0,15

+%1,82

-%18,20

Vox Royale (VXR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Vox Royale (VXR) Nedir?

Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.

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Vox Royale (VXR) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Vox Royale (VXR) Token Ekonomisi

Vox Royale (VXR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VXR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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VXR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VXR / VND
582,57173285
1 VXR / AUD
A$0,0338717367
1 VXR / GBP
0,0163824086
1 VXR / EUR
0,0188176315
1 VXR / USD
$0,02213839
1 VXR / MYR
RM0,0934240058
1 VXR / TRY
0,9001469374
1 VXR / JPY
¥3,25434333
1 VXR / ARS
ARS$29,4783732045
1 VXR / RUB
1,7710712
1 VXR / INR
1,9422009547
1 VXR / IDR
Rp362,9243681616
1 VXR / KRW
30,6625556856
1 VXR / PHP
1,2687511309
1 VXR / EGP
￡E.1,0723836116
1 VXR / BRL
R$0,1210969933
1 VXR / CAD
C$0,0303295943
1 VXR / BDT
2,6940206791
1 VXR / NGN
33,8507052295
1 VXR / UAH
0,920957024
1 VXR / VES
Bs2,78943714
1 VXR / CLP
$21,60706864
1 VXR / PKR
Rs6,2554234784
1 VXR / KZT
11,8958424826
1 VXR / THB
฿0,7159555326
1 VXR / TWD
NT$0,6623806288
1 VXR / AED
د.إ0,0812478913
1 VXR / CHF
Fr0,017710712
1 VXR / HKD
HK$0,1735649776
1 VXR / MAD
.د.م0,2010165812
1 VXR / MXN
$0,4126595896
1 VXR / PLN
0,0812478913
1 VXR / RON
лв0,0965233804
1 VXR / SEK
kr0,2131926957
1 VXR / BGN
лв0,0371924952
1 VXR / HUF
Ft7,5737646029
1 VXR / CZK
0,467120029
1 VXR / KWD
د.ك0,00675220895
1 VXR / ILS
0,0757132938