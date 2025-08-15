Voxel X Network (VXL) Nedir?

Voxel X Network is a decentralized autonomous ecosystem that supports the mobile app gaming industry using blockchain technology. The ecosystem native token is $VXL and can be swapped using Ethereum ($ETH), and soon Avalanche ($AVAX) and Cardano ($ADA) to minimize gas fees. Voxel X Network will include financial products such as our NFT marketplace, a decentralized exchange (DEX) launchpad, blockchain solutions, and a cloud-free NODE system, all community-owned.

Voxel X Network (VXL) Kaynağı Resmi Websitesi

Voxel X Network (VXL) Token Ekonomisi

Voxel X Network (VXL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VXL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!