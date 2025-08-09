VYFI Hakkında Daha Fazla Bilgi

VYFI Fiyat Bilgileri

VYFI Resmi Websitesi

VYFI Token Ekonomisi

VYFI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

VyFinance Logosu

VyFinance Fiyatı (VYFI)

Listelenmedi

VyFinance (VYFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04619159
$0,04619159$0,04619159
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü VyFinance (VYFI) Fiyatı

VyFinance (VYFI), şu anda 0,04619159 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. VYFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

VyFinance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,64
VyFinance 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki VYFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, VYFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında VyFinance (VYFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, VyFinance / USD fiyat değişimi, $ +0,0011893.
Son 30 gün içerisinde, VyFinance / USD fiyat değişimi, $ +0,0094719735.
Son 60 gün içerisinde, VyFinance / USD fiyat değişimi, $ -0,0020902803.
Son 90 gün içerisinde, VyFinance / USD fiyat değişimi, $ -0,01584191587250633.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0011893+%2,64
30 Gün$ +0,0094719735+%20,51
60 Gün$ -0,0020902803-%4,52
90 Gün$ -0,01584191587250633-%25,53

VyFinance (VYFI) Fiyat Analizi

En güncel VyFinance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,04461452
$ 0,04461452$ 0,04461452

$ 0,04722811
$ 0,04722811$ 0,04722811

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

-%0,62

+%2,64

+%12,33

VyFinance (VYFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

VyFinance (VYFI) Nedir?

VyFinance is a DeFi protocol bringing Neural Net AutoHarvesting & KYC-less Hedge Fund Staking to Cardano.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

VyFinance (VYFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

VyFinance (VYFI) Token Ekonomisi

VyFinance (VYFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. VYFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: VyFinance (VYFI) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

VYFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VYFI / VND
1.215,53169085
1 VYFI / AUD
A$0,0706731327
1 VYFI / GBP
0,0341817766
1 VYFI / EUR
0,0392628515
1 VYFI / USD
$0,04619159
1 VYFI / MYR
RM0,1958523416
1 VYFI / TRY
1,8786119653
1 VYFI / JPY
¥6,79016373
1 VYFI / ARS
ARS$60,7779702902
1 VYFI / RUB
3,6948652841
1 VYFI / INR
4,0519262748
1 VYFI / IDR
Rp745,0255408577
1 VYFI / KRW
64,1545755192
1 VYFI / PHP
2,6213727325
1 VYFI / EGP
￡E.2,2421397786
1 VYFI / BRL
R$0,2508203337
1 VYFI / CAD
C$0,0632824783
1 VYFI / BDT
5,607659026
1 VYFI / NGN
70,7373390101
1 VYFI / UAH
1,9090984147
1 VYFI / VES
Bs5,91252352
1 VYFI / CLP
$44,71345912
1 VYFI / PKR
Rs13,0962395968
1 VYFI / KZT
24,9411490205
1 VYFI / THB
฿1,4929121888
1 VYFI / TWD
NT$1,381128541
1 VYFI / AED
د.إ0,1695231353
1 VYFI / CHF
Fr0,036953272
1 VYFI / HKD
HK$0,3621420656
1 VYFI / MAD
.د.م0,4175719736
1 VYFI / MXN
$0,8582397422
1 VYFI / PLN
0,1681373876
1 VYFI / RON
лв0,2009334165
1 VYFI / SEK
kr0,4420535163
1 VYFI / BGN
лв0,0771399553
1 VYFI / HUF
Ft15,6843543845
1 VYFI / CZK
0,9690995582
1 VYFI / KWD
د.ك0,01408843495
1 VYFI / ILS
0,1584371537