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Wanna Bot Fiyatı (WANNA)

Listelenmedi

Wanna Bot (WANNA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01238092
$0,01238092$0,01238092
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wanna Bot (WANNA) Fiyatı

Wanna Bot (WANNA), şu anda 0,01238092 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 233,39K USD piyasa değerine sahiptir. WANNA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wanna Bot Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Wanna Bot 24 saatlik fiyat değişimi
18,85M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wanna Bot (WANNA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ +0,0028413196.
Son 60 gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ -0,0025965562.
Son 90 gün içerisinde, Wanna Bot / USD fiyat değişimi, $ +0,003773295727065433.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0028413196+%22,95
60 Gün$ -0,0025965562-%20,97
90 Gün$ +0,003773295727065433+%43,84

Wanna Bot (WANNA) Fiyat Analizi

En güncel Wanna Bot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,061015
$ 0,061015$ 0,061015

--

--

-%7,47

Wanna Bot (WANNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 233,39K
$ 233,39K$ 233,39K

--
----

18,85M
18,85M 18,85M

Wanna Bot (WANNA) Nedir?

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wanna Bot (WANNA) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wanna Bot (WANNA) Token Ekonomisi

Wanna Bot (WANNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WANNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WANNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WANNA / VND
325,8039098
1 WANNA / AUD
A$0,0190666168
1 WANNA / GBP
0,00928569
1 WANNA / EUR
0,0106475912
1 WANNA / USD
$0,01238092
1 WANNA / MYR
RM0,0523712916
1 WANNA / TRY
0,5034082072
1 WANNA / JPY
¥1,81999524
1 WANNA / ARS
ARS$16,89067011
1 WANNA / RUB
0,9882450344
1 WANNA / INR
1,0867971576
1 WANNA / IDR
Rp202,9658691648
1 WANNA / KRW
17,1480694368
1 WANNA / PHP
0,7097981436
1 WANNA / EGP
￡E.0,599855574
1 WANNA / BRL
R$0,0682188692
1 WANNA / CAD
C$0,0169618604
1 WANNA / BDT
1,5077484376
1 WANNA / NGN
18,8733506388
1 WANNA / UAH
0,5165319824
1 WANNA / VES
Bs1,547615
1 WANNA / CLP
$11,9475878
1 WANNA / PKR
Rs3,51927651
1 WANNA / KZT
6,685077754
1 WANNA / THB
฿0,4007703804
1 WANNA / TWD
NT$0,3699418896
1 WANNA / AED
د.إ0,0454379764
1 WANNA / CHF
Fr0,009904736
1 WANNA / HKD
HK$0,0970664128
1 WANNA / MAD
.د.م0,1121711352
1 WANNA / MXN
$0,2335041512
1 WANNA / PLN
0,0456855948
1 WANNA / RON
лв0,0542284296
1 WANNA / SEK
kr0,1197234964
1 WANNA / BGN
лв0,0207999456
1 WANNA / HUF
Ft4,2736459656
1 WANNA / CZK
0,26309455
1 WANNA / KWD
د.ك0,0037761806
1 WANNA / ILS
0,0422189372