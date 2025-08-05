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Warlords of Solana Fiyatı (WLOS)

Listelenmedi

Warlords of Solana (WLOS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,072762
$0,072762$0,072762
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Warlords of Solana (WLOS) Fiyatı

Warlords of Solana (WLOS), şu anda 0,072762 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,03K USD piyasa değerine sahiptir. WLOS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Warlords of Solana Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Warlords of Solana 24 saatlik fiyat değişimi
96,62K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Warlords of Solana (WLOS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Warlords of Solana / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Warlords of Solana / USD fiyat değişimi, $ +0,0189824634.
Son 60 gün içerisinde, Warlords of Solana / USD fiyat değişimi, $ +0,0211332353.
Son 90 gün içerisinde, Warlords of Solana / USD fiyat değişimi, $ -2,195723236113798.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0189824634+%26,09
60 Gün$ +0,0211332353+%29,04
90 Gün$ -2,195723236113798-%96,79

Warlords of Solana (WLOS) Fiyat Analizi

En güncel Warlords of Solana fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

$ 2,67
$ 2,67$ 2,67

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Warlords of Solana (WLOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,03K
$ 7,03K$ 7,03K

--
----

96,62K
96,62K 96,62K

Warlords of Solana (WLOS) Nedir?

WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.

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Warlords of Solana (WLOS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Warlords of Solana (WLOS) Token Ekonomisi

Warlords of Solana (WLOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WLOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WLOS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WLOS / VND
1.914,73203
1 WLOS / AUD
A$0,11205348
1 WLOS / GBP
0,0545715
1 WLOS / EUR
0,06257532
1 WLOS / USD
$0,072762
1 WLOS / MYR
RM0,30778326
1 WLOS / TRY
2,95923054
1 WLOS / JPY
¥10,623252
1 WLOS / ARS
ARS$98,7271197
1 WLOS / RUB
5,80786284
1 WLOS / INR
6,39505218
1 WLOS / IDR
Rp1.192,81948128
1 WLOS / KRW
100,77828048
1 WLOS / PHP
4,1692626
1 WLOS / EGP
￡E.3,5253189
1 WLOS / BRL
R$0,39946338
1 WLOS / CAD
C$0,09968394
1 WLOS / BDT
8,86095636
1 WLOS / NGN
110,74885734
1 WLOS / UAH
3,03563064
1 WLOS / VES
Bs9,168012
1 WLOS / CLP
$70,288092
1 WLOS / PKR
Rs20,60037744
1 WLOS / KZT
39,2878419
1 WLOS / THB
฿2,35312308
1 WLOS / TWD
NT$2,17485618
1 WLOS / AED
د.إ0,26703654
1 WLOS / CHF
Fr0,0582096
1 WLOS / HKD
HK$0,57045408
1 WLOS / MAD
.د.م0,65922372
1 WLOS / MXN
$1,37447418
1 WLOS / PLN
0,26849178
1 WLOS / RON
лв0,31869756
1 WLOS / SEK
kr0,7021533
1 WLOS / BGN
лв0,12296778
1 WLOS / HUF
Ft25,0810614
1 WLOS / CZK
1,54473726
1 WLOS / KWD
د.ك0,02219241
1 WLOS / ILS
0,24811842