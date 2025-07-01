Wat BNB (WAT) Nedir?

Wat ($WAT).Matt Furie’s pet rat mentioned in interviews and videos by him.Characters inspired by $WAT in his creations, including the rat in The Night Riders.Just like its friends $WAT has everything to become icon meme 🌟$WAT has no control over the contract, liquidity, or team tokens. There was no private sale, and it has been audited. The tax is 4/4

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wat BNB (WAT) Kaynağı Resmi Websitesi

Wat BNB (WAT) Token Ekonomisi

Wat BNB (WAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!