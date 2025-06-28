Web3 Forensics Fiyatı (W3F)
Web3 Forensics (W3F), şu anda 0,00001764 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. W3F / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Web3 Forensics / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Web3 Forensics / USD fiyat değişimi, $ -0,0000032607.
Son 60 gün içerisinde, Web3 Forensics / USD fiyat değişimi, $ +0,0000015968.
Son 90 gün içerisinde, Web3 Forensics / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0000032607
|-%18,48
|60 Gün
|$ +0,0000015968
|+%9,05
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Web3 Forensics fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Web3 Forensics are building tools and data aimed to provide better crypto forensics on multi-chains. Our first tool is what we are calling a Token Image Visualizer [TIV] which will let users see if the token they are looking to invest in has a unique image. We have already catalogued over 120K token images and continue to add 300-400 daily to our database. We aim to provide a free service to end users and a paid API service to businesses and developers wanting to leverage our enriched data. Our token W3F will be usable to subscribe to our API's at a massive discount compared to fiat currency, making it a logical choice to buy and use.
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A$0,0000269892
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￡0,0000127008
|1 W3F / EUR
€0,000014994
|1 W3F / USD
$0,00001764
|1 W3F / MYR
RM0,0000744408
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Fr0,0000139356
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