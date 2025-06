Web3 Forensics (W3F) Nedir?

Web3 Forensics are building tools and data aimed to provide better crypto forensics on multi-chains. Our first tool is what we are calling a Token Image Visualizer [TIV] which will let users see if the token they are looking to invest in has a unique image. We have already catalogued over 120K token images and continue to add 300-400 daily to our database. We aim to provide a free service to end users and a paid API service to businesses and developers wanting to leverage our enriched data. Our token W3F will be usable to subscribe to our API's at a massive discount compared to fiat currency, making it a logical choice to buy and use.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Web3 Forensics (W3F) Kaynağı Resmi Websitesi

Web3 Forensics (W3F) Token Ekonomisi

Web3 Forensics (W3F) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. W3F tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!