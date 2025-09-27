Web3 Workx (WRKX) Fiyat Bilgileri (USD)

Web3 Workx (WRKX) canlı fiyatı $0,00448882. WRKX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WRKX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03272894, en düşük fiyatı ise $ 0,00372902 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WRKX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Web3 Workx (WRKX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 373,96K$ 373,96K $ 373,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,49M$ 4,49M $ 4,49M Dolaşım Arzı 83,31M 83,31M 83,31M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Web3 Workx piyasa değeri $ 373,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WRKX arzı 83,31M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,49M.