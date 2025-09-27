Web3 Workx Fiyatı (WRKX)
Web3 Workx (WRKX) canlı fiyatı $0,00448882. WRKX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WRKX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03272894, en düşük fiyatı ise $ 0,00372902 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, WRKX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Web3 Workx piyasa değeri $ 373,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WRKX arzı 83,31M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,49M.
Gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ -0,0000050476.
Son 60 gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ -0,0004310102.
Son 90 gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ -0,002112812558724876.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ -0,0000050476
|-%0,11
|60 Gün
|$ -0,0004310102
|-%9,60
|90 Gün
|$ -0,002112812558724876
|-%32,00
The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty.
By automatically creating Digital Collectibles (NFTs), of physical items at point of sale via the most popular eCommerce platforms, we provide a seamless solution for brands and consumers alike.
Brands and creators are able to add a specific token gating ‘utility’ to each collectible. This could be in the form of a discount code, offer, access to limited edition products, events, content and more.
This immediately enables brands to enter the Web3 space, engage with younger generations and add more value to their product.
Our consumer App enables users to view their own Digital Collectibles as well as a live feed (Social Media Style) of other peoples collectibles. Users can swipe and search (specific brands/creators), Like, Swap, Buy, and Share Collectibles in the public feed. Get rewarded with WRKX tokens for specific actions and activity.
Think of it like a Web3 Voucher Code Marketplace, but with a social, collectable and visual element.
Brands have the ability to utilise the paid ads platform with the $WRKX token to run banners/offers/collectibles in the ‘Feed’ or as ‘Banner Ads’ within the app.
