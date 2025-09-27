Bugünkü canlı Web3 Workx fiyatı 0,00448882 USD. WRKX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WRKX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Web3 Workx fiyatı 0,00448882 USD. WRKX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WRKX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WRKX Hakkında Daha Fazla Bilgi

WRKX Fiyat Bilgileri

WRKX Whitepaper

WRKX Resmi Websitesi

WRKX Token Ekonomisi

WRKX Fiyat Tahmini

Web3 Workx Fiyatı (WRKX)

1 WRKX / USD Canlı Fiyatı:

$0,00448882
$0,00448882
%0,001D
Web3 Workx (WRKX) Canlı Fiyat Grafiği
Web3 Workx (WRKX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 0,03272894
$ 0,00372902
--

--

%0,00

%0,00

Web3 Workx (WRKX) canlı fiyatı $0,00448882. WRKX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WRKX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03272894, en düşük fiyatı ise $ 0,00372902 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WRKX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Web3 Workx (WRKX) Piyasa Bilgileri

$ 373,96K
--
$ 4,49M
83,31M
1.000.000.000,0
Şu anki Web3 Workx piyasa değeri $ 373,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WRKX arzı 83,31M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,49M.

Web3 Workx (WRKX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ -0,0000050476.
Son 60 gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ -0,0004310102.
Son 90 gün içerisinde, Web3 Workx / USD fiyat değişimi, $ -0,002112812558724876.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0000050476-%0,11
60 Gün$ -0,0004310102-%9,60
90 Gün$ -0,002112812558724876-%32,00

Web3 Workx (WRKX) Nedir?

The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty.

By automatically creating Digital Collectibles (NFTs), of physical items at point of sale via the most popular eCommerce platforms, we provide a seamless solution for brands and consumers alike.

Brands and creators are able to add a specific token gating ‘utility’ to each collectible. This could be in the form of a discount code, offer, access to limited edition products, events, content and more.

This immediately enables brands to enter the Web3 space, engage with younger generations and add more value to their product.

Our consumer App enables users to view their own Digital Collectibles as well as a live feed (Social Media Style) of other peoples collectibles. Users can swipe and search (specific brands/creators), Like, Swap, Buy, and Share Collectibles in the public feed. Get rewarded with WRKX tokens for specific actions and activity.

Think of it like a Web3 Voucher Code Marketplace, but with a social, collectable and visual element.

Brands have the ability to utilise the paid ads platform with the $WRKX token to run banners/offers/collectibles in the ‘Feed’ or as ‘Banner Ads’ within the app.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Web3 Workx (WRKX) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Web3 Workx Fiyat Tahmini (USD)

Web3 Workx (WRKX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Web3 Workx (WRKX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Web3 Workx için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Web3 Workx fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WRKX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Web3 Workx (WRKX) Token Ekonomisi

Web3 Workx (WRKX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WRKX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Web3 Workx (WRKX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Web3 Workx (WRKX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WRKX fiyatı, 0,00448882 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WRKX / USD güncel fiyatı nedir?
WRKX / USD güncel fiyatı $ 0,00448882. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Web3 Workx varlığının piyasa değeri nedir?
WRKX piyasa değeri $ 373,96K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WRKX arzı nedir?
Dolaşımdaki WRKX arzı, 83,31M USD.
WRKX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WRKX, ATH fiyatı olan 0,03272894 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WRKX fiyatı (ATL) nedir?
WRKX, ATL fiyatı olan 0,00372902 USD değerine düştü.
WRKX işlem hacmi nedir?
WRKX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WRKX bu yıl daha da yükselir mi?
WRKX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WRKX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:16:50 (UTC+8)

Web3 Workx (WRKX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

