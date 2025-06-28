Web3Frontier Fiyatı (W3F)
Web3Frontier (W3F), şu anda 20,15 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,43M USD piyasa değerine sahiptir. W3F / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Web3Frontier / USD fiyat değişimi, $ +0,748493.
Son 30 gün içerisinde, Web3Frontier / USD fiyat değişimi, $ +18,3916606250.
Son 60 gün içerisinde, Web3Frontier / USD fiyat değişimi, $ +49,9113263350.
Son 90 gün içerisinde, Web3Frontier / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,748493
|+%3,86
|30 Gün
|$ +18,3916606250
|+%91,27
|60 Gün
|$ +49,9113263350
|+%247,70
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Web3Frontier fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%1,73
+%3,86
+%14,14
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Web3Frontier is a fantastic web3 social network that allows creators to seamlessly integrate crypto assets into their social applications, giving users the power to truly own their digital identity, content, and interactions. At Web3Frontier, our team is pioneering new web3 social primitivesthat give users greater control over their digital identities, andenable creators to create innovative bonding connections withusers. By leveraging blockchain technology, we provide users withownership of their identity, content, and social data, resultingindeeper interactive activities. In web3, private keys/seed phrases and cryptographic signaturesare used for authentication instead of usernames and passwordsasin Web2. However, this has proved to be a challenge for manyusers. To address this, Web3Frontier has created a non-custodial smart contract wallet that provides a great social experience without theneed to worry about seeds or gas."
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|1 W3F / VND
₫530.247,25
|1 W3F / AUD
A$30,8295
|1 W3F / GBP
￡14,508
|1 W3F / EUR
€17,1275
|1 W3F / USD
$20,15
|1 W3F / MYR
RM85,033
|1 W3F / TRY
₺803,985
|1 W3F / JPY
¥2.901,6
|1 W3F / RUB
₽1.581,5735
|1 W3F / INR
₹1.722,825
|1 W3F / IDR
Rp324.999,9545
|1 W3F / KRW
₩27.489,6375
|1 W3F / PHP
₱1.139,684
|1 W3F / EGP
￡E.1.004,8805
|1 W3F / BRL
R$110,422
|1 W3F / CAD
C$27,6055
|1 W3F / BDT
৳2.463,136
|1 W3F / NGN
₦31.095,48
|1 W3F / UAH
₴839,6505
|1 W3F / VES
Bs2.135,9
|1 W3F / PKR
Rs5.716,152
|1 W3F / KZT
₸10.478,403
|1 W3F / THB
฿653,4645
|1 W3F / TWD
NT$586,365
|1 W3F / AED
د.إ73,9505
|1 W3F / CHF
Fr15,9185
|1 W3F / HKD
HK$157,976
|1 W3F / MAD
.د.م182,156
|1 W3F / MXN
$379,223
|1 W3F / PLN
zł72,7415