Web3Shot (W3S) Nedir?

"Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world.It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes.At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. W3S is the only governance token that is designed to reflect the flow of value across the Web3Shot platform. The long-term value of Web3Shot is tied to the confidence people hold in the project, and the total supply of W3S is 100,000,000."

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Web3Shot (W3S) Token Ekonomisi

Web3Shot (W3S) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. W3S tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!