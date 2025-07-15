Web3Shot Fiyatı (W3S)
Web3Shot (W3S), şu anda 1.81 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. W3S / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Web3Shot / USD fiyat değişimi, $ -0.026505370556818.
Son 30 gün içerisinde, Web3Shot / USD fiyat değişimi, $ -1.2647172280.
Son 60 gün içerisinde, Web3Shot / USD fiyat değişimi, $ -0.0421825930.
Son 90 gün içerisinde, Web3Shot / USD fiyat değişimi, $ +0.3117333138482087.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.026505370556818
|-1.44%
|30 Gün
|$ -1.2647172280
|-69.87%
|60 Gün
|$ -0.0421825930
|-2.33%
|90 Gün
|$ +0.3117333138482087
|+20.81%
En güncel Web3Shot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.23%
-1.44%
+2.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
"Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world.It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes.At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. W3S is the only governance token that is designed to reflect the flow of value across the Web3Shot platform. The long-term value of Web3Shot is tied to the confidence people hold in the project, and the total supply of W3S is 100,000,000."
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|1 W3S / VND
₫47,630.15
|1 W3S / AUD
A$2.7512
|1 W3S / GBP
￡1.3394
|1 W3S / EUR
€1.5385
|1 W3S / USD
$1.81
|1 W3S / MYR
RM7.6744
|1 W3S / TRY
₺72.7982
|1 W3S / JPY
¥266.07
|1 W3S / RUB
₽140.7094
|1 W3S / INR
₹155.2256
|1 W3S / IDR
Rp29,672.1264
|1 W3S / KRW
₩2,493.1121
|1 W3S / PHP
₱102.5727
|1 W3S / EGP
￡E.89.5226
|1 W3S / BRL
R$10.1179
|1 W3S / CAD
C$2.4616
|1 W3S / BDT
৳219.4444
|1 W3S / NGN
₦2,776.0694
|1 W3S / UAH
₴75.839
|1 W3S / VES
Bs206.34
|1 W3S / CLP
$1,752.08
|1 W3S / PKR
Rs516.2482
|1 W3S / KZT
₸951.6256
|1 W3S / THB
฿58.6621
|1 W3S / TWD
NT$53.0149
|1 W3S / AED
د.إ6.6427
|1 W3S / CHF
Fr1.4299
|1 W3S / HKD
HK$14.1904
|1 W3S / MAD
.د.م16.3081
|1 W3S / MXN
$33.8651
|1 W3S / PLN
zł6.5703
|1 W3S / RON
лв7.8554
|1 W3S / SEK
kr17.3941
|1 W3S / BGN
лв3.0227
|1 W3S / HUF
Ft619.4363
|1 W3S / CZK
Kč38.1729
|1 W3S / KWD
د.ك0.55205
|1 W3S / ILS
₪6.0454