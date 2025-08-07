Websea (WBS) Nedir?

Websea is a Web3 digital asset world for global youth. The platform boasts a dual-account security system, intelligent copy-trading, and other innovative services, enabling more young individuals to access the Web 3.0 world conveniently, quickly, and securely. Furthermore, through the tokenomics design of the platform's native token WBS based on Web3 attributes, more young people can reap substantial rewards and value returns while participating in Websea's social, entertainment, and gaming ecosystem.

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Websea (WBS) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Websea (WBS) Token Ekonomisi

Websea (WBS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!