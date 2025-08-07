Whalebit (CES) Nedir?

Meta Whale is a fast-growing company uniting DeFi apps, GameFi platforms, NFT marketplaces, and other Web3 tools. The ecosystem is focused on building innovative solutions that improve users' marketing potential and increase income. Built as a gamified universe on the Polygon blockchain, it is powered by the utility token Whalebit (CES), enabling interaction across all platform features daily.

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Whalebit (CES) Kaynağı Resmi Websitesi

Whalebit (CES) Token Ekonomisi

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