White Lotus (LOTUS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 24 sa Düşük $ 1,12 $ 1,12 $ 1,12 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,12$ 1,12 $ 1,12 24 sa Yüksek $ 1,12$ 1,12 $ 1,12 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,2$ 1,2 $ 1,2 En Düşük Fiyat $ 0,378476$ 0,378476 $ 0,378476 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,37 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,37

White Lotus (LOTUS) canlı fiyatı $1,12. LOTUS, son 24 saat içinde en düşük $ 1,12 ve en yüksek $ 1,12 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LOTUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,2, en düşük fiyatı ise $ 0,378476 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LOTUS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde +%6,37 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

White Lotus (LOTUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,59M$ 33,59M $ 33,59M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 29.910.731,282742 29.910.731,282742 29.910.731,282742

Şu anki White Lotus piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LOTUS arzı 0,00 olup, toplam arzı 29910731.282742. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,59M.