Whitecoin (XWC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0.00994257 $ 0.00994257 $ 0.00994257 24 sa Düşük $ 0.01014586 $ 0.01014586 $ 0.01014586 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0.00994257$ 0.00994257 $ 0.00994257 24 sa Yüksek $ 0.01014586$ 0.01014586 $ 0.01014586 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +0.59% Fiyat Değişimi (1 Gün) +0.59% Fiyat Değişimi (7 G) -2.34% Fiyat Değişimi (7 G) -2.34%

Whitecoin (XWC) canlı fiyatı $0.01013495. XWC, son 24 saat içinde en düşük $ 0.00994257 ve en yüksek $ 0.01014586 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XWC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2.62, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XWC son bir saatte +0.59% değişim gösterdi, 24 saatte +0.59% ve son 7 günde -2.34% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Whitecoin (XWC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Dolaşım Arzı 0.00 0.00 0.00 Toplam Arz 899,197,660.0 899,197,660.0 899,197,660.0

Şu anki Whitecoin piyasa değeri $ 0.00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XWC arzı 0.00 olup, toplam arzı 899197660.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 9.11M.