Whole Earth Coin Fiyatı (WEC)
--
--
%0,00
%0,00
Whole Earth Coin (WEC) canlı fiyatı $0,00102391. WEC, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WEC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,419573, en düşük fiyatı ise $ 0,00000999 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, WEC son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Whole Earth Coin piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WEC arzı 0,00 olup, toplam arzı 300000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 307,17K.
Gün içerisinde, Whole Earth Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Whole Earth Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0000014963.
Son 60 gün içerisinde, Whole Earth Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0005587920.
Son 90 gün içerisinde, Whole Earth Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000014963
|+%0,15
|60 Gün
|$ -0,0005587920
|-%54,57
|90 Gün
|$ 0
|--
The Whole Earth Foundation The Whole Earth Foundation is an Organization established to democratize the management of our infrastructure and environment. Our goal is to provide the world's first trusted infrastructure data ecosystem to revolutionize how infrastructure is managed. Mission Statement We, the people, unified as a collective whole, have the capacity to overthrow any governing authority. It is our right and responsibility to have a voice in maintaining the integrity of our infrastructure and environment that monopolies have traditionally governed. The power of the individual to make decisions based on information is the principal outcome of the digital age. Therefore, tools that promote access to information and data-driven learning are sought and promoted by the WHOLE EARTH FOUNDATION. What makes WEC unique? Whole Earth Coin (WEC) is an ERC20 Token running on the Ethereum chain used to power the Whole Earth Access Platform, a one-of-a-kind data exchange ecosystem that provides tools and resources to put general citizens in control of their infrastructure. Using applications running on smartphones, we can crowdsource detailed data on infrastructure traced by geolocation. This data can then be used to develop intelligent AI to make predictions that provide novel insights that allow for more efficient infrastructure management. We believe that deeds that contribute to the greater community should be recognized and rewarded. Ultimately, our goal is to create an ecosystem of users who actively oversee and manage their local infrastructure, provide them with access to information, and work closely with organizations that have traditionally governed infrastructure assets in their communities. Token information The WEC launched on 1/5/2021 with an original supply of 1 billion. Before its official listing on ProBit and CoinsBit exchanges, a one-time token burn on 70% of the total token supply was performed on 5/20/2021, setting the new total volume to 300 mil.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-22 14:14:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin çekim trendi yeniden başladı, son 24 saatte CEX'lerden 1.858,51 BTC net çıkış gerçekleşti
|08-22 05:17:00
|Sektör Haberleri
Ethereum çekim momentumu yavaşlıyor, son 24 saatte CEX'e 115.200 ETH net giriş oldu
|08-20 18:39:00
|Uzman Görüşleri
ABD SEC Başkanı: Sadece Birkaç Token Menkul Kıymet Tanımını Karşılıyor, Kripto Endüstrisi İçin Yeni Bir Dönem Başladı
|08-20 09:25:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası düşmeye devam ediyor, Ethereum 4.100 dolara, Bitcoin 113.000 doların altına geriledi
|08-20 02:24:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş yaşanıyor, son 24 saatte borsalarda 291 milyon dolarlık long pozisyonlar likide edildi
|08-19 15:30:00
|Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.