Will Be Rich (WBR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,055516 $ 0,055516 $ 0,055516 24 sa Düşük $ 0,055974 $ 0,055974 $ 0,055974 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,055516$ 0,055516 $ 0,055516 24 sa Yüksek $ 0,055974$ 0,055974 $ 0,055974 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,185162$ 0,185162 $ 0,185162 En Düşük Fiyat $ 0,00907815$ 0,00907815 $ 0,00907815 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,10 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%46,78 Fiyat Değişimi (7 G) -%46,78

Will Be Rich (WBR) canlı fiyatı $0,055791. WBR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,055516 ve en yüksek $ 0,055974 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WBR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,185162, en düşük fiyatı ise $ 0,00907815 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WBR son bir saatte +%0,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,18 ve son 7 günde -%46,78 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Will Be Rich (WBR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 222,94M$ 222,94M $ 222,94M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 4.000.000.000,0 4.000.000.000,0 4.000.000.000,0

Şu anki Will Be Rich piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WBR arzı 0,00 olup, toplam arzı 4000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 222,94M.