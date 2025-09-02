Winee3 (WNE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000561 $ 0,00000561 $ 0,00000561 24 sa Düşük $ 0,00000657 $ 0,00000657 $ 0,00000657 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000561$ 0,00000561 $ 0,00000561 24 sa Yüksek $ 0,00000657$ 0,00000657 $ 0,00000657 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00182332$ 0,00182332 $ 0,00182332 En Düşük Fiyat $ 0,00000192$ 0,00000192 $ 0,00000192 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,61 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,87 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,87

Winee3 (WNE) canlı fiyatı $0,0000062. WNE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000561 ve en yüksek $ 0,00000657 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WNE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00182332, en düşük fiyatı ise $ 0,00000192 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WNE son bir saatte +%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,61 ve son 7 günde +%7,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Winee3 (WNE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 55,77K$ 55,77K $ 55,77K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.000.000.000,0 9.000.000.000,0 9.000.000.000,0

Şu anki Winee3 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WNE arzı 0,00 olup, toplam arzı 9000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 55,77K.