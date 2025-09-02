WNE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Winee3 Logosu

Winee3 Fiyatı (WNE)

Listelenmedi

1 WNE / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%5,501D
mexc
USD
Winee3 (WNE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-02 13:35:18 (UTC+8)

Winee3 (WNE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00000561
$ 0,00000561$ 0,00000561
24 sa Düşük
$ 0,00000657
$ 0,00000657$ 0,00000657
24 sa Yüksek

$ 0,00000561
$ 0,00000561$ 0,00000561

$ 0,00000657
$ 0,00000657$ 0,00000657

$ 0,00182332
$ 0,00182332$ 0,00182332

$ 0,00000192
$ 0,00000192$ 0,00000192

+%0,07

-%5,61

+%7,87

+%7,87

Winee3 (WNE) canlı fiyatı $0,0000062. WNE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000561 ve en yüksek $ 0,00000657 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WNE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00182332, en düşük fiyatı ise $ 0,00000192 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WNE son bir saatte +%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,61 ve son 7 günde +%7,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Winee3 (WNE) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 55,77K
$ 55,77K$ 55,77K

0,00
0,00 0,00

9.000.000.000,0
9.000.000.000,0 9.000.000.000,0

Şu anki Winee3 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WNE arzı 0,00 olup, toplam arzı 9000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 55,77K.

Winee3 (WNE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Winee3 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Winee3 / USD fiyat değişimi, $ +0,0000052129.
Son 60 gün içerisinde, Winee3 / USD fiyat değişimi, $ +0,0000095299.
Son 90 gün içerisinde, Winee3 / USD fiyat değişimi, $ +0,0000027210966760835784.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%5,61
30 Gün$ +0,0000052129+%84,08
60 Gün$ +0,0000095299+%153,71
90 Gün$ +0,0000027210966760835784+%78,22

Winee3 (WNE) Nedir?

Winee3 is a cutting-edge SocialFi super-app that transforms professional networking with Web3 tech. It offers AI matchmaking, NFT event tickets, and token rewards for global connections, vibrant communities, and career growth. It's an all-in-one platform where users can showcase skills, join events, and earn rewards, all powered by blockchain. With a user-centric approach and a goal to mainstream Web3, Winee3 is set to reshape professional networking. Winee3 aims to lead as the top SocialFi super-app for professionals in the Web3 era. By merging AI, blockchain, and NFTs, we foster a dynamic space for global connections and collaboration. Our mission is to empower professionals worldwide, offering opportunities to showcase skills, earn rewards, and drive Web3 adoption in networking. The Winee3 token (WNE) is a multifunctional utility token at the heart of our platform. Users can access premium features, stake for rewards, join governance, create NFT event tickets, and earn incentives. This token system encourages engagement, platform growth, and stakeholder alignment.

Winee3 (WNE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Winee3 Fiyat Tahmini (USD)

Winee3 (WNE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Winee3 (WNE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Winee3 için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Winee3 fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WNE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Winee3 (WNE) Token Ekonomisi

Winee3 (WNE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WNE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Winee3 (WNE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Winee3 (WNE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WNE fiyatı, 0,0000062 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WNE / USD güncel fiyatı nedir?
WNE / USD güncel fiyatı $ 0,0000062. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Winee3 varlığının piyasa değeri nedir?
WNE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WNE arzı nedir?
Dolaşımdaki WNE arzı, 0,00 USD.
WNE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WNE, ATH fiyatı olan 0,00182332 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WNE fiyatı (ATL) nedir?
WNE, ATL fiyatı olan 0,00000192 USD değerine düştü.
WNE işlem hacmi nedir?
WNE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WNE bu yıl daha da yükselir mi?
WNE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WNE fiyat tahminine göz atın.
Winee3 (WNE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-01 20:12:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI Küresel Vadeli İşlemler Açık Pozisyonları 900 Milyon Doları Aştı
09-01 17:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası WLFI Listesinin Arifesinde Yaygın Düşüş Yaşıyor, Toplam Piyasa Değeri 3,8 Trilyon Dolar Aralığına Düşüyor
09-01 16:14:00Sektör Haberleri
美國以太坊現貨ETF在8月份錄得38.7億美元流入
09-01 12:12:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 3.825 trilyon dolara düştü, 24 saatlik düşüş oranı %1.5
09-01 09:42:00Ekonomik Veriler
Federal Reserve'in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapma olasılığı %87,4
08-31 18:55:00Sektör Haberleri
Veri: WLFI değerlemesi son 8 ayda 21 kattan fazla arttı, yarınki listeleme "fiyat yeniden değerlendirmesi" getirecek

