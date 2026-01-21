Bugünkü Winter Doge Fiyatı

Bugünkü Winter Doge (WINTERDOGE) fiyatı $ 0,00008569 olup, son 24 saatte % 38,00 değişim gösterdi. Mevcut WINTERDOGE / USD dönüşüm oranı WINTERDOGE başına $ 0,00008569 şeklindedir.

Winter Doge, şu anda piyasa değeri açısından $ 85.744 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B WINTERDOGE şeklindedir. Son 24 saat içinde WINTERDOGE, $ 0,00006804 (en düşük) ile $ 0,00016081 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00016081 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006804 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WINTERDOGE, son bir saatte +%8,14 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Winter Doge (WINTERDOGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 85,74K$ 85,74K $ 85,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 85,74K$ 85,74K $ 85,74K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Winter Doge piyasa değeri $ 85,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WINTERDOGE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 85,74K.